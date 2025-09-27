Slušaj vest

Dragan Batar je rođen 1939. godine u Stratinskoj, nedaleko od Bronzanog Majdana, a ostaće upamćen po bezrezervnoj posvećenosti Slaviji i zapaženim uspesima tokom šezdesetih godina prošlog veka. Iako je nakon završene srednje škole upisao Bogosloviju, ljubav prema boksu bila je presudna i odvela ga je drugim putem.

Svoj prvi zvanični meč u dresu Slavije odigrao je 1962. godine protiv tuzlanske Slobode. Tada je pobedom doneo prevagu svojoj ekipi koja je slavila ukupnim rezultatom 11:9. Iste godine, na tradicionalnom izboru „Glasa“ za deset najboljih sportista Bosanske Krajine, zauzeo je visoko peto mesto. Kao član ekipe, osvajao je brojne medalje i titule, a po završetku aktivne karijere ostao je vezan za Slaviju sve do kraja života.

Njegovo ime zauzima posebno mesto u istoriji kluba i sporta u Banjaluci, a svojim zalaganjem i rezultatima postao je uzor generacijama mladih boksera. Batar je svojim delovanjem doprineo da Slavija postane jedan od simbola razvoja plemenite veštine ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u čitavoj bivšoj Jugoslaviji.

Pored sporta, bio je dugogodišnji tehnički direktor banjalučke „Čistoće“ i Fonda za razvoj i unapređenje sela.