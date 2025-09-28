Slušaj vest

MMA borac Marčin Šoltešik odlučio je da preda borbu pre nego što je počela.

Publika je sa nestrpljenjem čekala okršaj Marčina Šoltešika i Jaceka Kujtkovskog na Babilon 54 priredbi u poljskom Gruđondzu.

Oba borca ušla su oktagon, a onda se dogodilo nešto nezapamćeno.

Šoltešik je pred sam start borbe odlučio da odustane. Čim je gong označio početak borbe, Poljak je "tapkao". Sudija to nije primetio u prvi mah, pa je Marčin ponovo dao znak da se predaje i to je bio kraj.

Njegov potez iznervirao je i rivala Jaceka Kujtkovskog, koji nije bio oduševljen načinom na koji je stigao do trijumfa.

Još uvek nisu poznati razlozi zbog kojih je poljski borac napravio ovakav potez.

Ovo mu je bio MMA debi, a nakon ovakvog "bežanja" iz borbe, teško da će mu Babilon pružiti novu priliku.

Kurir sport