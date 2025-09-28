Slušaj vest

Reprezentativac Indonezije u gimnastici, talentovani Naufal Takdir Al Bari (19) preminuo je od posledica teške povrede vrata, koju je zadobio na treningu.

Nesreća se dogodila u ruskom gradu Penzi, gde se mladi sportista pripremao za Svetsko prvenstvo koje se u novembru održava u njegovoj Indoneziji.

Dok je izvodio vežbu na razboju nezgodno je pao i zadobio ozbiljne povrede vrata. Odmah je prebačen u bolnicu gde su se lekari 12 dana borili za njegov život, nažalost, nisu uspeli da ga spasu.

Al Bari bio je jedan od najperspektivnijih mladih sportista u Indoneziji, koja je postpuno slomljena zbog njegove prerane smrti.

"Indonezijska gimnastika izgubila je jednog od svojih najvećih sinova, Ovo je težak udarac i velika tuga za sve nas. U kontaktu smo sa porodicom i ruskom ambasadom u Indoneziji kako bismo osigurali što brži povratak posmrtnih ostataka", poručila je predsednica Gimnastičkog saveza Indonezije, Ita Juliato.

