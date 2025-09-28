Selekcija Poljske je u borbi za treće mesto savladala Češku
ODBOJKA
NIKOLA GRBIĆ STIGAO DO SVETSKE BRONZE! Srbin vodio Poljake do medalje!
Slušaj vest
Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu na Filipinima, pošto je u meču za treće mesto pobedila Češku rezultatom 3:1, po setovima 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.
Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 26 poena, dok se u selekciji Češke istakao Lukas Vašina, koji je upisao 19 poena.
Foto: Federico Pestellini/DPPI/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia
U finalu Svetskog prvenstva, koje je na programu danas od 12.30 časova, sastaće se Bugarska i Italija.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši