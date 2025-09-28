Slušaj vest

Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu na Filipinima, pošto je u meču za treće mesto pobedila Češku rezultatom 3:1, po setovima 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Vilfredo Leon sa 26 poena, dok se u selekciji Češke istakao Lukas Vašina, koji je upisao 19 poena.

U finalu Svetskog prvenstva, koje je na programu danas od 12.30 časova, sastaće se Bugarska i Italija.

