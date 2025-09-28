Slušaj vest

Svetsko prvenstvo 2027. za odbojkašice biće održano u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, odlučeno je danas u Manili na sednici Administrativnog borda Svetske odbojkaške federacije (FIVB).

Finale SP 2027. u konkurenciji odbojkašica biće odigrano u Anahajmu, a naknadno će biti poznati ostali gradovi domaćini.

FIVB je saopštio i da će Katar biti domaćin SP 2029. za odbojkaše. Doha, glavni grad Katara, biće domaćin mečeva SP u konkurenciji odbojkaša.

Od ranije je poznato da će Poljska biti domaćin SP 2027. u konkurenciji odbojkaša.

