Od ranije je poznato da će Poljska biti domaćin SP 2027. u konkurenciji odbojkaša.
fivb
PALA ZVANIČNA ODLUKA: Svetsko prvenstvo za odbojkašice 2027. u SAD i Kanadi, Katar domaćin SP 2029. godine za odbojkaše!
Svetsko prvenstvo 2027. za odbojkašice biće održano u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, odlučeno je danas u Manili na sednici Administrativnog borda Svetske odbojkaške federacije (FIVB).
Finale SP 2027. u konkurenciji odbojkašica biće odigrano u Anahajmu, a naknadno će biti poznati ostali gradovi domaćini.
FIVB je saopštio i da će Katar biti domaćin SP 2029. za odbojkaše. Doha, glavni grad Katara, biće domaćin mečeva SP u konkurenciji odbojkaša.
Kurir sport
