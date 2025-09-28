Slušaj vest

Čuveni crnogorski borac, Vaso Bakočević, debitovao je u profesionalnom boksu.

On je u borbi koja se održala u Nikšiću, pošteno prebio svog rivala Slovaka Davida Zausku i pobedio je tehničkim nokautom u prvoj rundi.

1/5 Vidi galeriju Vaso Bakočević debitovao u boksu Foto: Printscreen / Arena sport

Ovaj događaj imao je naziv "Noć šampiona", a Vaso je dokazao da zna da se bije i kada uđe u boks ring. Surovim udarcima naterao je sudiju da prekine borbu kako slovački bokser ne bi doživeo ozbiljnije povrede.

Pogledajte kako je izgledala ova borba:

Što se tiče MMA karijere, Vaso Bakočevi ima skor od 44 pobede i 24 poraza u profesionalnim borbama, a tu su i njegovi nastupi u MMA bez rukavica, boksu bez rukavica, kik-boksu i na kraju običnim boksu.

