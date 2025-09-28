Crnogorski borac Vaso Bakočević imao je debi u boksu
VASO BAKOČEVIĆ PROMENIO SPORT, PA POŠTENO PRETUKAO RIVALA! Snimak surovih udaraca zapalio region! Sudija je hitno reagovao i prekinuo borbu! (VIDEO)
Čuveni crnogorski borac, Vaso Bakočević, debitovao je u profesionalnom boksu.
On je u borbi koja se održala u Nikšiću, pošteno prebio svog rivala Slovaka Davida Zausku i pobedio je tehničkim nokautom u prvoj rundi.
Vaso Bakočević debitovao u boksu Foto: Printscreen / Arena sport
Ovaj događaj imao je naziv "Noć šampiona", a Vaso je dokazao da zna da se bije i kada uđe u boks ring. Surovim udarcima naterao je sudiju da prekine borbu kako slovački bokser ne bi doživeo ozbiljnije povrede.
Pogledajte kako je izgledala ova borba:
Što se tiče MMA karijere, Vaso Bakočevi ima skor od 44 pobede i 24 poraza u profesionalnim borbama, a tu su i njegovi nastupi u MMA bez rukavica, boksu bez rukavica, kik-boksu i na kraju običnim boksu.
