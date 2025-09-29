Slušaj vest

Time je ukazano veliko poverenje dvojici sportskih lidera, čiji je rad u prethodnom mandatu doneo značajne rezultate u unapređenju sportskog sistema i podršci sportistima širom zemlje.

Foto: SSS

Pod njihovim rukovodstvom, Sportski savez Srbije nastavio je da razvija programe koji jačaju masovni sport, promovišu zdrav stil života i pružaju podršku vrhunskim sportistima, trenerima i sportskim radnicima. Reizbor Štefaneka i Marinkovića potvrđuje kontinuitet u radu i jasnu viziju za dalji razvoj sporta u Srbiji.

Davor Štefanek i Goran Marinković dobili nove mandate na Izbornoj skupštini Sportskog saveza Srbije Foto: SSS

Važan segment aktivnosti Saveza jeste i organizacija manifestacija od nacionalnog značaja. Ovogodišnji Sajam sporta, održan na Adi Ciganliji, završen je izuzetno uspešno, uz učešće velikog broja sportskih saveza, klubova i sportista. Sajam je ponovo potvrdio svoju ulogu događaja koji inspiriše najmlađe da zavole sport i pronađu svoj put ka zdravom i aktivnom životu.

Sportski savez Srbije nastaviće sa sprovođenjem programa i aktivnosti u skladu sa strategijom razvoja sporta, sa jasnim ciljem – da sport ostane stub zdravog društva i nacionalnog ponosa.

