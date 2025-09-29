TIM KOJI DOBIJA SE NE MENJA: Davora Štefaneka delegati ponovo izabrali na čelo Sportskog saveza Srbije!
Time je ukazano veliko poverenje dvojici sportskih lidera, čiji je rad u prethodnom mandatu doneo značajne rezultate u unapređenju sportskog sistema i podršci sportistima širom zemlje.
Pod njihovim rukovodstvom, Sportski savez Srbije nastavio je da razvija programe koji jačaju masovni sport, promovišu zdrav stil života i pružaju podršku vrhunskim sportistima, trenerima i sportskim radnicima. Reizbor Štefaneka i Marinkovića potvrđuje kontinuitet u radu i jasnu viziju za dalji razvoj sporta u Srbiji.
Važan segment aktivnosti Saveza jeste i organizacija manifestacija od nacionalnog značaja. Ovogodišnji Sajam sporta, održan na Adi Ciganliji, završen je izuzetno uspešno, uz učešće velikog broja sportskih saveza, klubova i sportista. Sajam je ponovo potvrdio svoju ulogu događaja koji inspiriše najmlađe da zavole sport i pronađu svoj put ka zdravom i aktivnom životu.
Sportski savez Srbije nastaviće sa sprovođenjem programa i aktivnosti u skladu sa strategijom razvoja sporta, sa jasnim ciljem – da sport ostane stub zdravog društva i nacionalnog ponosa.
Kurir.rs
