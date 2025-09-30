U Srbiju je stigla nova zlatna medalja i to u režiji Divne Glišić
VELIKI USPEH DIVNE GLIŠIĆ: Mlada devojka iz Trstenika osvojila zlatnu medalju u benč presu na Malti
Divna Glišić, članica Powerlifting kluba HOOK iz Trstenika i reprezentativka Srbije, osvojila je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u benč presu koje je održano na Malti.
- Divna je učenica Srednje škole “Ušće” iz Beograda, Odeljenja u Trsteniku, primerna je u svakom pogledu i omiljena u društvu i u gradu. Ona je još jednom pokazala snagu, posvećenost i borbeni duh, a mi joj od srca čestitamo na ovom fantastičnom rezultatu, izjavila je predsednica opštine Trstenik Milena Turk.
Zlatnoj sportistkinji veliki uspeh su čestitali i članovi Opštinskog veća, direktori javih preduzeća i ustanova i brojni sugrađani i poželeli nove uspehe u školi i na sportskom polju i u narednom periodu.
