Svetsko prvenstvo 2029. godine u konkurenciji odbojkaša igraće se u Kataru.

Poznati su domaćini naredna dva Svetska prvenstva u obe konkurencije odlukom Administrativnog Borda FIVB.

Svetsko prvenstvo za odbojkašice 2027. godine održaće se u SAD i Kanadi, a u konkurenciji odbojkaša u Poljskoj.

