Svetska odbojkaška federacija saopštila je da će se Svetsko prvenstvo 2029. godine za odbojkašice igrati na Filipinima.
CEV SAOPŠTIO: Svetsko prvenstvo za odbojkašice održaće se 2029. godine na Filipinima
Svetsko prvenstvo 2029. godine u konkurenciji odbojkaša igraće se u Kataru.
Poznati su domaćini naredna dva Svetska prvenstva u obe konkurencije odlukom Administrativnog Borda FIVB.
Svetsko prvenstvo za odbojkašice 2027. godine održaće se u SAD i Kanadi, a u konkurenciji odbojkaša u Poljskoj.
