Slušaj vest

Međunarodna automobilska federacija (FIA) donela je odluku da trku proglasi opasnom pošto se predviđa da će predstojećeg vikenda u Singapuru temperatura vazduha preći 31 stepen Celzijusa, a zbog velike vlažnosti i tropskog okruženja ekipe bi mogle da koriste sistem za hlađenje vozača, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Korišćenje tih prsluka nije obavezno, ali ekipe moraju da montiraju sistem na svoje automobile kako bi osigurale da vozači koji ih ne koriste ne steknu prednost time što imaju lakši bolid.

Trka za Veliku nagradu Singapura je prva trka koja je označena kao opasna zbog vrućine, prema novom pravilu koje je uvedeno ove godine.

Međutim, to neće biti prvi put da vozači koriste prsluke, pošto su ih ekipe testirale tokom godine.

Trka u Singapuru je odavno poznata kao najteža u kalendaru zbog kombinacije vrućine, vlažnosti vazduha, dužine jer se vozi blizu maksimalnog vremena od dva sata i neravne staze u zalivu Marina.

Trka za Veliku nagradu Singapura vozi se u nedelju od 14 časova.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviDAME DOBILE RIVALE: Održan žreb za EP u vaterpolu
301605826-3326685070908255-4517445640269048547-n.jpg
Ostali sportoviJEDNA OD NAJLEPŠIH SRPSKIH SPORTISTKINJA TRUDNA! Budući tata je takođe slavni sportista... (FOTO)
sanja-vukasinovic-4.jpg
Ostali sportoviPRIBLIŽAVA SE SPEKTAKL! Počela prodaja ulaznica za EP u vaterpolu
Nikola Jakšić na utakmici protiv Grčke
Ostali sportoviSTRELJAŠTVO: Kovačević i Rakonjac predstavljaju Srbiju na Fajnal-foru Lige šampiona
profimedia0894554086.jpg

Porto, Crvena zvezda, policija, mere obezbeđenja Izvor: Kurir sport