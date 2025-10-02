Slušaj vest

Pjastri je imao udes i trku u Bakuu je pre dve nedelje završio u prvom krugu, a imao je udese i u kvalifikacijama i na treningu.

On i dalje vodi u generalnom plasmanu i ima 25 bodova više od timskog kolege Landa Norisa i 69 bodova više od trećeplasiranog Maksa Verstapena iz Red Bula, koji je ostvario dve uzastopne pobede uoči predstojeće trke u Singapuru.

"Ne želimo da imamo vikende kao u Bakuu i znamo da ne možemo da priuštimo vikende kao u Bakuu. Svakako, bilo je nekih teških lekcija koje je trebalo naučiti ali mislim da smo kao tim prepoznali nekoliko prilika da pokušamo da se poboljšamo. To je uvek važno", rekao je Pjastri novinarima u Singapuru, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Uoči trke u Bakuu činilo se da će vozači Meklarena biti sami u borbi za titulu, ali im se sa dve vezane pobede priključio aktuelni šampion Verstapen.

"Baku je bio prilično dobar podsetnik na to kako se brzo stvari mogu promeniti, ali i na neke stvari koje su učinile mene i ekipu uspešnim. Zato mislim da će samo pokušaj da se fokusiram na to rešiti sliku šampionata", naveo je australijski vozač.

On je dodao da se "previše trudio" u Bakuu i da je zbog udesa bilo teško odmah zanemariti ono što se dogodilo na startu.

"Ima lekcija o tome kako mogu bolje da se nosim sa tim i pretpostavljam da je bolje da kažem da su to lekcije o riziku. Ne mislim da treba nešto revolucionarno da se promeni ili da ću ja promeniti. U 16 od 17 vikenda ono što sam radio je funkcionisalo veoma dobro. Ako se pobrinem da ostanem koncentrisan na stvari koje su dobro prošle, onda će tako biti i dalje. Ništa revolucionarno, samo to pripisujem nekim greškama", rekao je Pjastri.

Trka za Veliku nagradu Singapura vozi se u nedelju od 14 časova.

(Beta)