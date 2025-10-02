Slušaj vest

Čajetinac Aleksandar Radišić postao je svetski šampion u disciplini bacanje čunja F51 u paraatletici na Svetskom prvenstvu u Nju Delhiju.

On je rezultatom od 30,36 metara doneo zlato našoj zemlji i, kako je rekao, još jednom dokazao da se posvećenost, rad i snaga duha uvek isplate.

- Prvo zlato za Srbiju na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu u paraatletici u Nju Delhiju. Naš paraatletičar Aleksandar Radišić osvojio je najsjajnije odličje u disciplini bacanje čunja kategorija F51. Srbija drugo Svetsko takmičenje ima zlato u navedenoj disciplini - navodi se u čestitki Paraolimpijskog komiteta Srbije. 


Posebna zahvalnost pripada njegovom treneru Ivani Zuber, koja je uz neumorni rad i podršku značajno doprinela ovom istorijskom uspehu. 

