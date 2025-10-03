Slušaj vest

Iako godinama unazad nismo videli borbu najvećih rivala u trci za trofeje, večiti derbi sa sobom uvek donosi dodatnu dozu sportskog naboja, želju za pobedom i privlači veliku pažnju javnosti. Tako će biti i u subotu, a trener Đorđe Ćirković još jednom ističe da u utakmicama Partizana i Zvezde nema favorita, bez obzira na trenutnu formu i kvalitet protivnika.

– Mislim da sa tim razmišljanjem treba da uđemo u meč. Zvezda je do sada pokazala dva lica – odigrala je sjajan meč kod kuće i dva slabija na strani, što upućuje na dodatni oprez. Mi posle rezultata iz drugog kola više nemamo pravo na kiks. Zdravstveni bilten je znatno bolji nego prethodnih sedmica i očekujem da Sergej Ivanov debituje u domaćem prvenstvu. Vraća se i Strahinja Stanković, Gabriel Ilie trenira u smanjenom intenzitetu, ali će takođe biti spreman za sedam do deset dana. U mnogo boljem raspoloženju dočekujemo derbi, s tim što za nas može da bude zamka to što se bliži Liga Evrope. Moramo glavama da budemo tu, da idemo korak po korak i prvo završimo posao u ove dve domaće utakmice. Sa druge strane, Zvezdin mladi tim će biti dodatno motivisan, oni nemaju šta da izgube. Protiv Kragujevca su odigrali odlično i to je energija kojoj moramo da se suprotstavimo – zaključio je trener crno-belih.

Za Livia Kabu, levog beka Partizana, ovo će biti prvi večiti derbi, ali je Rumun i te kako svestan šta za srpski sport predstavlja rivalstvo između dva beogradska kluba.

– Znam da se radi o velikom rivalstvu. Želimo da pobedimo za svoje navijače i uradićemo sve što je potrebno na terenu da to i ostvarimo. U Partizanu se osećam kao deo velike porodice – saigrači, stručni štab, navijači… Svi mi pomažu da se naviknem i zaista osećam kao da je ovo moj drugi dom. Učim srpski jezik korak po korak, ali mislim da ću u narednim mesecima podići znanje na viši nivo – osvrnuo se Kaba i na svoj dolazak u crno-beli tabor.