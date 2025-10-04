Slušaj vest

Džordž Rasel je u kvalifikacijama na stazi Marina Bej ostvario rezultat od 1:29,158 minuta.

Drugo mesto zauzeo je aktuelni svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula sa 0,182 sekunde zaostatka, dok je treći bio vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,366 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio drugi vozač Mercedesa Kimi Antoneli, peto mesto je zauzeo Lando Noris iz Meklarena, dok je šesti bio vozač Ferarija Luis Hamilton.

Sedmo mesto je zauzeo drugi vozač Ferarija Šarl Lekler, osmi je bio Isak Hadžar iz ekipe RB, dok je deveto mesto pripalo vozaču Hasa Oliveru Bermanu.

Kvalifikacije je na 10. mestu završio vozač Aston Martina Fernando Alonso.

Trka za Veliku nagradu Singapura na programu je u nedelju od 14 časova.

(Beta)

Sterling Braun intervju za Mondo Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić