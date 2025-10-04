Slušaj vest

Srbija će mečeve grupne faze igrati u finskom Tampereu, a domaćini završnog turnira biće i Italija (Napulj, Modena, Torino i Milano), bugarska Varna i rumunski Kluž.

Evropsko prvenstvo igraće se od 10. do 27. septembra 2026. godine.

Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu.

Srbiju su na žrebu predstavljali generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije (OSS) i potpredsednik Evropske odbojkaške konfederacije (CEV) Ivan Knežević, kao i tehnički direktor OSS-a Dragutin Ćuk.

Grupna faza Evropskog prvenstva za odbojkaše: Grupa A (Napulj, Modena, Torino, Milano): Italija, Švedska, Slovenija, Češka, Grčka, Slovačka Grupa B (Varna): Bugarska, Severna Makedonija, Poljska, Ukrajina, Portugal, Izrael Grupa C (Tampere): Srbija, Finska, Estonija, Belgija, Holandija, Danska Grupa D (Kluž): Rumunija, Letonija, Francuska, Nemačka, Turska, Švajcarska

(Beta)