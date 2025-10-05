Slušaj vest

Aktuelni šampion MotoGP, Mark Markes, doživeo je težak udarac u trci za Veliku nagradu Indonezije, i to bukvalno.

Već u prvom krugu, nakon kontakta sa Markom Becekijem, Markes je izleteo sa staze i snažno udario o asfalt.

Španac je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, gde je dijagnostikovan prelom desne ključne kosti. Ova povreda dodatno komplikuje njegovu situaciju, s obzirom na to da je u prošlosti već više puta lomio i operisao desnu ruku.

Prve prognoze nisu optimistične, postoji velika verovatnoća da će Markes zbog nove povrede propustiti ostatak sezone.

Prema poslednjim informacijama, on je već krenuo ka aerodromu sa potpuno imobilisanom rukom, što dodatno pojačava bojazan da je za njega takmičarska godina završena.

Pogledajte kako je Markses pao: