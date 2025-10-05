Slušaj vest

Vozač Gresinija Španac Fermin Aldeger pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Indonezije, koja je vožena na stazi Mandalika.

Eldeger je do prve pobede u karijeri u "kraljevskoj klasi" stigao rezultatom 41:07.65.

Drugo mesto na VN Indonezije osvojio je vozač ekipe Red Bul KTM rejsing Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom kasnio 6,987 sekundi. Treći je bio vozač Gresini rejsinga Španac Aleks Markez, koji je za Aldegerom zaostao 7,896 sekundi.

Trku u Indoneziji obeležio je incident iz prvog kruga u kojem je vozač Aprilije Italijan Marko Beceki sa staze izbacio novog svetskog šampiona Španca Marka Markeza, koji je član Dukatija. Oba vozača su morala da odustanu od trke, a Markez je prebačen u bolnicu. Španski mediji su preneli da je Markez doživeo prelom kosti desnog ramena.

Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača drži Mark Markez sa 545 bodova, dok je njegov brat Aleks Markez na drugoj poziciji sa 362.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 19. oktobra za Veliku nagradu Australije.