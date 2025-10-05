Slušaj vest

Već u prvom krugu, nakon kontakta sa Markom Becekijem, Markes je izleteo sa staze i snažno udario o asfalt.

Španac je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, gde je dijagnostikovan prelom desne ključne kosti. Ova povreda dodatno komplikuje njegovu situaciju, s obzirom na to da je u prošlosti već više puta lomio i operisao desnu ruku.

"Ne mogu da kažem da sam baš dobro, ali u celoj toj nesreći, prošlo je jeftino. Na ključnoj kosti se vidi da su ligamenti verovatno pokidani, ali pravi pregled u Madridu će dati tačnu sliku", rekao je Markes.

Otkrio je čuveni vozač da je dobio izvinjenje od Becekija.

"To su stvari koje se dešavaju u trkama. Jedan dan pogodi tebe, drugi dan nekog drugog. Beceki je vozio jako brzo ovog vikenda, zakačio mi je zadnji točak – takve stvari se dešavaju. Došao je da mi se izvini".

Ne zna koliko će trajati oporavak.