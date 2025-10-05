PRVE REČI MARKESA NAKON JEZIVE NESREĆE! Udario o asfalt, izleteo sa staze, polomio ključnu kost pa se oglasio - njegove reči su svi čekali!
Već u prvom krugu, nakon kontakta sa Markom Becekijem, Markes je izleteo sa staze i snažno udario o asfalt.
Španac je hitno prebačen u lokalnu bolnicu, gde je dijagnostikovan prelom desne ključne kosti. Ova povreda dodatno komplikuje njegovu situaciju, s obzirom na to da je u prošlosti već više puta lomio i operisao desnu ruku.
"Ne mogu da kažem da sam baš dobro, ali u celoj toj nesreći, prošlo je jeftino. Na ključnoj kosti se vidi da su ligamenti verovatno pokidani, ali pravi pregled u Madridu će dati tačnu sliku", rekao je Markes.
Otkrio je čuveni vozač da je dobio izvinjenje od Becekija.
"To su stvari koje se dešavaju u trkama. Jedan dan pogodi tebe, drugi dan nekog drugog. Beceki je vozio jako brzo ovog vikenda, zakačio mi je zadnji točak – takve stvari se dešavaju. Došao je da mi se izvini".
Ne zna koliko će trajati oporavak.
"Sad idemo u Madrid i koliko će trajati oporavak – to će zavisiti od toga šta kažu lekari", zaključio je Markes.