Velika nesreća dogodila se tokom trke "Planinski uspon Alažda Manastir" u Bugarskoj, kada je trkački automobil Nejka Nejkova izleteo sa staze i udario u zaštitnu ogradu, iza koje su se nalazili gledaoci.

Kako prenosi bugarska televizija "NOVA", u nesreći je poginuo muškarac star 60 godina, dok je još najmanje osam osoba povređeno. Među njima je i 27-godišnja žena koja se nalazi u kritičnom stanju i lekari se bore za njen život. Jedan 39-godišnji muškarac zadobio je prelom skočnog zgloba i smešten je na ortopediju.

Četvoro gledalaca je odmah zbrinuto na licu mesta, a broj povređenih, prema navodima lokalne policije, i dalje raste kako nove osobe sa lakšim ili težim povredama pristižu u bolnicu.

Organizatori i nadležni organi najavili su hitnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.