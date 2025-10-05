Slušaj vest

Sudeći po izdanju na profi boks večeri u Mihenu nokaut postaje zaštitni znak mladih srpskih boks reprezentativaca. Šest profesionalnih mečeva obeležilo je ovo boks veče u kome su pobede nokautom zabeležili srpski reprezentativci Jovan Nikolić, Almir Memić i Marko Marić, a Sara Ćirković je slavila na poene u šest rundi.

Foto: BSS

Profi boks veče u Mihenu otvorio je srpski bokser Marko Marić protiv Poljaka Silvestera Zeiba u supervelter kategoriji. Marko je od samog starta nametnuo svoj ritam, da bi meč priveo kraju već u drugoj rundi, poslao je protivnika na pod i stigao do četvrte pobede u profi karijeri, treće nokautom.

Peti profi meč i ujedna peta pobeda u nizu za srpskog Tajsona, 23-godišnjeg Almira Memića stigla je u supersrednjoj kategoriji na velikoj profi sceni u Minhenu. Memić je rukavice ukrstio sa Poljakom Lukaš Barabašom, a meč koji je bio zakazan u šest rundi, rešio je u petoj tehničkim nokautom.

Žestoku borbu, kvalitetnu, sa puno žara i hrabrosti videli smo u duelu srpske boks heroine 21 - godišnje Sare Ćirković i 13 godina starije Lairis Florin iz Venecuele. IBA profesionalna šampionka sveta, naša Sara odmerila je snage u bantam kategoriji u šest rundi protiv Lairis i slavila novi trijumf nakon taktički i tehnički savršeno odrađenog meča.

Prekaljeni i rezultatski dokazani as ringa, srpski reprezentativac, 23-godišnji Jovan Nikolić u glavnoj borbi večeri pokazao je i dokazao da je rođeni šampion. U duelu sa Poljakom Adamom Česlakom u srednjoj kategoriji u meču koji je bio zakazan u osam rundi, Jovan je pobedu ostvario ekspresno, već u drugoj rundi tehničkim nokautom. Bila je ovo sedma profi borba Nikolića, ostvario je isto toliko pobeda, od toga četiri nokautom.