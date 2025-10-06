Svedoci smo da vrhunski sportisti često nisu spremni da se nose sa slavom i bogatstvom. Milionski ugovori, ogromna popularnost, prestiž, uvažavanje u društvu, mnogima nisu doneli spokoj. Zbog psihičke i emotivne nezrelosti i nestabilnosti mnogi nisu uspeli da se izbore sa pritiskom slave, zbog čega su nažalost krenuli stranputicom.

Tragična priča o našem današnjem antijunaku, Aronu Ernandezu, definitivno će zaseniti sve do sada čuli i pročitali.

Početkom prošle decenije Aron Ernandez je bio na dobrom putu da postane jedna od najvećih zvezda u NFL-u, profesionalnoj ligi američkog fudbala.

Aron Ernandez - zvezda i ubica

Ovaj nasmejani momak imao je sve - bio je neverovatno talentovan, igrao je u slavnim Nju Ingland Pejtriotsima, potpisao višemilionski dugogogodišnji ugovor, imao prelepu verenicu, ćerkicu koju je obožavao i činilo se da mu je samo nebo granica. Niko nije ni slutio da se iza njegovog naizgled savršenog života krije mračna tajna.

Uspešni sportista, kog je Amerika obožavala, vodio je dvostruki život - redovno je konzumirao drogu, družio se sa kriminalcima, imao intimne odnose sa muškarcima, nasilnički se ponašao i bio višestruki ubica.

Javnost u Americi bila je u potpunom šoku kada je 2013. godine odjeknula vest da je supertalentovani as Nju Inglanda optužen za ubistvo prijatelja. Nakon dve godine suđenja, 135 saslušanih svedoka i ukupno 439 ročišta Hernandez je osuđen na doživotnu zatvorsku kaznu bez prava na pomilovanje.

Nažalost, nakon njegovog hapšenja na videlo su počele da izlaze i nove teške optužbe, pa mu se sudilo i za još dva ubistva iz 2012. godine. Međutim, iako je sve ukazivalo na to da je slavni as kriv, 2017. godine je zbog nedostatka dokaza ipak oslobođen optužbi za dvostruko ubistvo za koje ga je tužilaštvo teretilo. Nekoliko dana nakon oslobađajuće presude Ernandez se obesio u svojoj zatvorskoj ćeliji.

Zašto, zašto, zašto?

Kako neko ko naizgled ima sve, može završiti kao osuđeni ubica? Pitanje je na koje najverovatnije nikada nećemo dobiti pravi odgovor, bar kada je reč o slučaju Arona Ernandeza.

Da li je za njegovo nasilničko ponašanje i kratak fitilj kriva hronična traumatska encefalopatija (CTE), oštećenje mozga koje nastaje usled stalnih udaraca u glavu u grubom sportu kojim se bavio, ili odgovor leži u činjenici da je fizički i seksualno zlostavljan u detinjstvu i da je skrivao svoju homoseksualnost čitav život - ostaće zauvek misterija. Ono što sigurno znamo jeste da je uništena jedna blistava karijera, da je ugašeno nekoliko mladih života i unesrećeno više porodica.

Ali krenimo od samog početka...

Aron Ernandez, momak čiji roditelji su bili portorikansko-italijanskog porekla, rođen je 1989. godine u gradiću Bristol u Konektikatu. Njegov otac Denis, nekada talentovani koledž igrač američkog fudbala, radio je kao domar i imao nadimak "Kralj". Denis je bio veoma strog otac i silno želeo da njegovi sinovi Džonatan i Aron jednog dana postanu uspešni sportisti, pa ih je forsirao do iznemoglosti. Bio je alkoholičar i često je fizički zlostavljao sinove i suprugu. Dečaci su se strašno plašili oca, ali su ga istovremeno i poštovali.

Foto: Stephan Savoia/Pool / Zuma Press / Profimedia

Nažalost, teror koji je trpeo od strane oca, nije najgore što se Aronu dogodilo u ranom detinjstvu. Navodno, stariji brat je jednom prilikom video jednog tinejdžera kako primorava tada šestogodišnjeg Arona da ga oralno zadovolji. To nije bio izolovani incident, Ernandez je navodno duže vreme bio žrtva seksualnog zlostavljanja.

Od malih nogu Aron se isticao u sportu. Predstavljao je svoju školu u Konektikatu na svakom takmičenju, bez obzira koji sport je u pitanju. U srednjoj školi postalo je jasno da je izuzetno talentovan za američki fudbal i da mu se smeši NFL karijera. Obarao je državne rekorde i ubrzo postao meta brojnih koledža. Zbog svojih sportskih dostignuća bio je izuzetno popularan u školi, ali već tada imao je problema sa ponašanjem. Počeo je da konzumira marihuanu i često je učestvovao u tučama, ali te ispade pripisivali su njegovim tinejdžerskim godinama.

Ključni detalj

Kada je Aron imao 16. godina, njegov otac Denis (49) umro je iznenada usled rutinske operacije kile. To je bio ozbiljan udarac za mladog asa od koga se nikada nije oporavio, uprkos zlostavljanju koje je pretrpeo.

Denis je ipak na kraju uspeo u svojoj nameri, iza sebe je ostavio sina koji je bio sjajan u američkom fudbalu - ali emocionalno i psihički oštećen nakon godina zlostavljanja njega, njegovog brata i majke.

Nakon sjajnih igara u srednjoj školi otišao je na Univerzitet Konektikat, u popolarne Jukon Haskise, za koje je već nastupao njegov stariji brat Džonatan.

Bio je sjajan na terenu, ali njegovo ponašanje van njega bilo je sve problematičnije. Posle očeve smrti i sam je počeo da se okreće životu punom nasilja i zločina. Sve više je konzumirao drogu i zanemario akademske aktivnosti, a 2007. godine je napravio žestok incident i prvi put se suočio za ozbiljnim optužbama. Izašao je sa saigračem u jedan noćni klub, popili su po dva alkoholna pića i Aron je odbio da plati račun od 12 dolara. Izašao je iz lokala, za njim je krenuo i menadžer i nakon kraće verbalne rasprave Ernandez ga je brutalno pretukao i naneo teške telesne povrede. Nazvao je odmah svog trenera Urbana Majera da reši stvar. Na raspolaganju je imao moćne advokate spremne da se izbore sa takvim incidentima, pa su optužbe protiv sportiste ubrzo odbačene i čitav slučaj je zataškan.

Foto: Printscreen

Kreće sunovrat

Njegov imidž van terena se konstantno pogoršavao. Ubrzo je pao na doping testu zbog čega je zaradio i prvu suspenziju. I sam je govorio da je u to vreme konstantno konzumirao marihuanu. Priča o njegovom problematičnom ponašanju se proširila, pa je na draftu doživeo veliko razočarenje.

Na draft je izašao već nakon treće godine i zbog svojih igračkih kvaliteta bio je viđen u prvoj rundi, među 32 najbolja mlada igrača. Ipak, menadžeri profesionalnih timova su znali da je problematičan i da ima problema sa drogom, pa nisu želeli da rizikuju. Izabran je tek u četvrtoj rundi drafta kao 113. pik. Jedina dobra stvar bila je činjenica da je završio u slavnim Nju Igland Pejtriotsima, kod čuvenog trenera Bila Beličika. Tim iz Bostona je iskoristio činjenicu što Arona niko nije želeo, pa mu je dao izuzetno nizak ugovor, ali uz odlične podsticaje ako njegov učinak bude dobar. To je motivisalo Ernandeza koji je trenirao jače nego ikada da bi se dokazao na velikoj sceni. U predsezoni je, na iznenađenje mnogih, izborio mesto u startnom timu. Njegov učinak tokom prve godine bio je veoma dobar, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je bio ruki. U drugoj sezoni, bio je još bolji, izabran je za "Pro Bowl" (NFL Ol-star utakmica) i bio je starter na Superbolu te sezone. U finalu je čak uspeo da zabeleži i tačdaun. Njegov ti je tesno izgubio od Njujork Džajantsa, ali je bilo jasno da je dobio novu zvezdu pred kojom je blistava karijera.

Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Njegove sjajne igre Pejtriotsi su rešili da nagrade, potpisali su novi petogodišnji ugovor vredan čak 40.000.000 dolara. Ernandez je tako postao superzvezda.

U sezoni 2012. godine, uprkos povredama, ponovo je igrao na visokom nivou. Na kraju sezone je od vlasnika kluba i trenera potpuno neočekivano zatražio transfer, ali oni nisu želeli ni da čuju. Nisu ni slutili da je hteo da pobegne iz grada, da promeni sredinu jer su ga progonili njegovi zločini.

Potresno

Sve je isplivalo na površinu u u junu 2013. godine kada je nedaleko od Ernandezove kuće pronađeno telo njegovog prijatelja Odina Lojda. Ubijeni Lojd bio je puluprofesionalni igrač američkog fudbala, koji je bio u vezi sa Šaneo Dženkins, sestrom Ernandezove verenice Šajana Dženkins.

Lojd (27) poslednji put viđen je živ sa Ernandezom oko 2.30 ujutru u Masačusetsu. Nakon toga njegovo telo pronađeno je na industrijskom naselju, dva kilometra od kuće slavnog sportiste, sa dve rupe od metaka u grudima i drugim ranama na rukama i bokovima.

Ernandez je sa dva prijatelja prijatelja odvezao Lojda u iznajmljenom automobilu u industrijski park i tamo ga ubio.

Aron je odmah postao glavni osumnjičeni jer je pre ubistva Lojd viđen u njegovom domu. Snimci nadzornih kamera ubrzo su smestili slavnog sportistu na mesto zločina. Kamere koje pokrivaju industrijski park u kom je Lojd ubijen snimile su iznajmljeno vozilo u trenutku pucnjave, a na snimcima koji pokrivaju Ernandezovu, videlo se kako Aron neposredno nakon pucnjave ulazi u svoju vilu sa dvojicom muškaraca noseći pištolj.

Pored toga, čaure istog kalibra nađene su na mestu zloćina, u iznajmljenom automobilu kao i u stanu koji je bio u vlasništvu Ernandeza.

Foto: Jim Rogash / Getty images / Profimedia

Aron Ernandez uhapšen je 26. juna 2013. godine i optužen za za ubistvo prvog stepena. Samo 90 minuta nakon hapšenja Pejtriotsi su ga otpustili.

Njegovo hapšenje je priviklo neviđenu medijsku pažnju i svi su njegov slučaj počeli da porede sa pričom slavnog O Džeja Simpsona. Ipak, Simpson je u trenutku hapšenja bio u igračkoj penziji, a Hernandez zvezda u usponu, čovek od koga se očekivalo mnogo.

Suđenje - horor

Krenulo je suđenje i klupko je lagano počelo da se odmotava, a situacija za Ernandeza nije izgledala nimalo dobro.

Nakon pretrage stana Aronove Rođake Tanje Singlton pronađen je automobil koji se dovodio u vezu sa dvostrukim ubistvom koje se dogodilo 2012. godine. Dvojica imigranata sa Zelenortskih Ostrva, Safiro Furtado i Daniel Abreu, ubijeni su na semaforu u svom automobilu. Pre ubistva oni su bili u istom noćnom klubu u Bostonu kao i Ernandez, ali ga tada niko nije dovodio u vezu sa ovim slučajem. Pošto su isplivali novi dokazi, Ernandez se u maju 2014. godine suočio i sa optužbama za ubistvo dvojice mladića. Još jedan zločin bez očiglednog motiva - pomračenje uma jer mu je prosuto piće na košulji. Kada su napustili klub Ernandez je krenu za njima i izrešetao ih dok su čekali zeleno svetlo na semaforu.

Ernandezov prijatelj, osuđivani kriminalac i diler Aleksander Bredli, bio je svedok dvostrukog ubistva koje je počinio slavni sportista. On je otkrio da Aron nije odreagovao u momentu, već je sačekao da prođe više od sat vremena, isplanirao ubistvo i na kraju izvršio. Bredli je otkrio da je Ernandez i njemu pucao u glavu, jer se plašio da će ispričati nekome šta se dogodilo ili pokušti da ga ucenjuje. Bredli je preživeo, ali je ostao bez oka.

Prvo suđenje, za ubistvo Odina Lojda, završeno je 2015. godine, a ishod je bio očekivan. Ernandez je dobio doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti pomilovanja i nije se preterano potresao zbog toga.

Motiv ubistva

Tužilaštvo i čitavu javnost mučila je činjenica da nije otkriven jasan motiv ubistva Lojda.

Tužilaštvo je utvrdilo da je okidač bila svađa prijatelja koja se dogodila u bostonskom noćnom klubu 14. juna. Međutim, razlog svađe nije bio jasan. Neki su tvrdili da je Arona iznerviralo to što je Lojd te večeri razgovarao sa ljudima koji su znali nešto o pucnjavi iz 2012. godine, dok su drugi tvrdili da je Lojd saznao da je Eron gej i nije hteo da drži jezik za zubima.

Pojavili su se različiti dokazi o seksualnosti Arona Ernandeza, ali je slika na kraju ostala pomalo nejasna. Više ljudi bliskih sportisti tvrdilo je da je čitav život krio da voli muškarce. Isplivala je priča da je Ernandez u srednjoj školi imao aferu sa jednim saigračem iz tia.

Čak je i Ernandezov branilac, Džordž Leontir, tvrdio da se Ernandez užasno borio sa svojim homoseksualnim sklonostima.

"Aron i ja smo razgovarali o njegovoj seksualnosti. Ovaj čovek je bio gej. Priznao je ogroman bol koji mu je to nanelo. Došao je iz sredine koja je bila toliko negativna prema gej ljudima, pa je sam sebe mrzeo zbog toga".

I njegov brat Džonatan navodno je priznao da je Aron skrivao da je gej.

Aron Ernandez - vrhunski sportista i serijski ubica

Privlačili ga muškarci

Arona su privlačili muškarci, ali veza sa Šajanom je bila potpuno iskrena. Voleo ju je i mislio je da je ona njegova srodna duša" otkrio je jedan izvor reči Ernandezovog brata.

Nejasno je da li je Lojd ismevao Arona po ovom pitanju ili je pretio da će otkriti sve njegovoj verenici, ali Lojdovo navodno saznanje o tome bila je jedna od ključnih teorija o motivu.

Za slučaj dvostrukog ubistva Ernandez je angažovao poznatog američkog advokata Hosea Baeza. Dokazi protiv Ernandeza bili su jaki - automobil, sigurnosne kamere, svedočenja. Međutim, vešt advokat Baez uspeo je da unese sumnju u glavnog svedoka Bredlija, uhvatio ga je u laži i slučaj je na kraju odbačen zbog nedostatka dokaza. Iako su svi znali da je kriv, Ernandez je 2017. godine oslobođen optužbi za dvostruko ubistvo.

Foto: Printscreen

Baez je bio angažovan i za podnošenje žalbe za ubistvo Odina Lojda i delovalo je da je sposoban da umanji kaznu Ernandezu. Međutim, samo nekoliko dana nakon oslobađajuće pesude za dvostruko ubistvo iz zatvora je odjeknula šokantna vest - Aron Ernandez je izvršio samoubistvo.

Samoubistvo

"Gospodin Ernandez bio je u samici. Obesio se koristeći čaršav koji je vezao za prozor. Pre toga pokušao je da zaglavi vrata svoje ćelije", naveli su tada u saopštenju Kazneno-popravne ustanove Baranovski u Masačusetsu.

Kada su ga stražari pronašli prevezen je u obližnju bolnicu, ali pokušaja reanimacije je bio neuspešan.

Pored Ernandezovog tela, zatvorski čuvari pronašli su oproštajna pisma i Bibliju.

Poruke su bile upućene njegovoj verenici Šajani Dženkins i ćerkici.

Tužilaštvo je kasnije objavilo delove poruke upućene verenici.

"Šaj, uvek si bila moja srodna duša i želim da živiš svoj život znajući da sam uvek tu za tebe. Indirektno sam ti rekao šta će se dogoditi, a ti si anđeo - bukvalno. Ispričaj moju priču u potpunosti, ali nikada nemoj da pomisliš ništa osim toga koliko te volim. Ovo je bio plan Svevišnjeg, a ne moj! Volim te, reci mojoj ćerkici koliko je volim", napisao je Aron.

Razmatrano je nekoliko razloga zbog kojih je slavni as odlučio sa se ubije. Jedna od teorija bila je da je verovao da će, ako umre, njegova porodica dobiti novac i da će tako obezbediti budućnost verenici i ćerki. Naime, u Masačusetsu je tada na snazi zakon po kome se osobe koje umru tokom suđenja ili žalbe ne mogu proglasiti krivim i automatski Aron bi nakon smrti pred očima zakona bio nevin, pa bi Nju Ingland morao njegovoj porodici da isplati ugovor koji je imao. Tužilaštvo je po oproštajnom pismu koje je ostavio verenici zaključilo da je to bio možda i glavni motiv samoubistva.

Foto: Printscreen

Zbog Ernandeza sporni, zastareli zakon na kraju je i promenjen. Porodica ubijenog Lojda je uložila žalbu na ovu odluku i uspela da je poništi, a Vrhovni sud odlučio je da je zakon neopravdan i zastareo.

Drugi smatraju da se Aron ubio zbog jedne popularne radio emisije u kojoj je tema bila njegova homoseksualnost. U javnosti se nije puno pričalo o njegovom biseksualnom statusu, sve dok jedna voditeljka iznoseći nepotvrđene priče nije napravila senzaciju. Tri dana nakon emitovanja emisije Aron je oduzeo sebi život.

Ipak, najrealnije je da je samoubistvo i brojne zločine zapravo počinio zbog teških oštećenja koja je imao na mozgu. Ernandezova porodica odobrila je da se nakon obdukcije njegov mozak izvadi i odnese na ispitivanja. Ono što su lekari ustanovili bilo je zastrašujuće. Aron Ernandez bolovao je od uznapredovalog oboljenja hronične traumatične encefalopatije (CTE) - dekenerativnog oboljenja mozga.

Ova bolest često je prisutna kod profesionalnih sportista koji se bave "kontaktnim sportovima" i često dobijaju udarce u glavu, kao i kod vojnika koji su preživeli traumatične događaje. Ljudi koji boluju od CTE imaju probleme sa kontrolom agresije, često menjaju raspoloženje, impulsivno i nasilno reaguju, imaju paranoje i emotivno su nestabilni. Utvrđeno je da je Ernandez imao najteži oblik bolesti koji su ikada videli kod jednog 27-godišnjaka.

Doktorka En Meki, neuropatolog koja je ekspert za CTE, proučavala je detaljno Eronov mozak i bila je šokirana stepenom oštećenja.

U januaru 2020. godine Netfliks je objavio dokumentarnu seriju pod nazivom "Killer inside: The mind of Aaron Hernandez" koja detaljno prikazuje mučan put od od velikog sportskog talenta do osuđenog ubice.

Zaista više nego tužno...