Aleksandar Radišić je postao svetski prvak u disciplini bacanje čunja (F51) na Svetskom prvenstvu u Nju Delhiju. Rezultatom od 30,36 metara doneo je Srbiji zlatnu medalju.

U njegovu čast svirali su trubači, otvarao se šampanjac, bio vatromet i bakljada, a na zlatiborskoj fontani emitovala se ceremonija dodela medelja.

- Lakše je bilo bacati čunjeve tamo, nego biti ovde večeras. Želim da se zahvalim svima i ovo je ogromno izenanađenje za mene. Jedva sam čekao da dođem kući da se odmorim, jer smo preumorni, ali kada sam video vas, srce mi je prepuno. Nema reči da opišem kako se osećam. San mi se ostvario, sve se sada vratilo uz trud i rad, dosta odricanja i veliku podršku porodice, trenera, opštine, svih vas. Ne bih uspeo da nije vas – rekao je osvajač zlata.

Od 2004. godine Aleksandar se bavi paraatletikom bacanje čunja, F 51 kategorija. Od 2019. godine počinje saradnja sa Ivanom Zuber i 2021. godine osvajaju prvu bronzu na Evropskom takmičenju u Poljskoj, a 2023. godine osvaja bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Parizu i time obezbedio učešće na Letnje paraolimpijske igre 2024. u Parizu, gde je osvojio sedmo mesto. To sedmo mesto ga je samo nateralo da radi više i jače, što je rezultiralo svetskim zlatom.

U Užicu prijem za srebrne momke

I u Užicu je slavlje. Gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević sa saradnicima priredila je prijem za paraatletičara Nebojšu Đurića osvajača srebrne medalje u bacanju kugle na Svetskom prvenstvu u Indiji i njegovog trenera Miloša Zarića.

- Meni je zaista ogromna čast i zadovoljstvo, jer u ime svih građana Užica i u svoje lično ime Nebojši Đuriću čestitam još jedan veliki uspeh. Mi smo Nebojša zaista ponosni što smo bili deo tvojih velikih takmičenja i što se danas svi zajedno radujemo rezultatima – rekla je gradonačelnica.

Nebojša Đurić se zahvalio i na podršci koju dobija od grada i uslovima za treninge i tokom zime i tokom leta.

- Želim da se zahvalim i svom treneru Milošu Zariću koji je pored mene najzaslužniji za sportski gen koji mi je preneo da mogu da bacam konačno više na takmičenjima nego na treninzima. Uspeli smo i pored veoma specifičnih uslova, ogromne vrućine kakvu nisam doživeo u sportskoj karijeri i zaista teške konkurencije. Ponosan sam na sebe i njega, verovao sam da mogu prebaciti neki centimetar više nego na treningu i pokazalo se da je tako. Nastavićemo da vredno radimo i nadamo se da ćemo vas obradovati i novim medaljama - rekao je Đurić.

Nebojša Đurić je u finalu četiri puta popravljao lični rekord, a takmičenje je završio hicem od 12,52 metra i osvajanjem srebrne medalje. Odlukom Gradskog veća za taj uspeh nagrađen je sa 100 hiljada dinara, a njegov trener Miloš Zarić sa 50 hiljada dinara.

1/9 Vidi galeriju Zlatiborci i Užičani dočekali svoje zlatne i srebrne momke Foto: Zvezdana Gligorijević