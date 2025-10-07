Slušaj vest

Naime, UFC je, u saradnji sa telom CSAD (Combat Sports Anti-Doping), suspendovao irskog superstara na 18 meseci zbog kršenja antidoping pravila.

Razlog za suspenziju leži u tome što Mekgregor tokom 2024. godine nije bio dostupan za tri doping kontrole – 13. juna, te 19. i 20. septembra, dok se oporavljao od povrede prsta na nozi. Iako nije pao na testu, njegovo izostajanje sa kontrola klasifikovano je kao kršenje pravila o dostupnosti, što po propisima automatski povlači kaznu.

U zvaničnom saopštenju navodi se da je Mekgregor tokom čitave istrage sarađivao i u potpunosti preuzeo odgovornost, čime je izbegao težu kaznu, jer da nije pokazao spremnost na saradnju, mogao je da dobije dvogodišnju zabranu takmičenja, što bi značilo povratak tek u septembru 2026.

Ovako, Konor će moći ponovo da uđe u oktagon 20. marta 2026.

Iako se još nije zvanično oglasio povodom suspenzije, Mekgregor je nedavno poručio da će se potpuno posvetiti pripremama za veliki povratak, koji UFC planira za leto 2026. godine. Spekuliše se da bi ta borba mogla biti deo spektakla čak i u Beloj kući, ideji o kojoj već neko vreme bruji ceo borilački svet.