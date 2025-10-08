Slušaj vest

TENT su do pobede predvodile Jelena Stanimirović sa 13, Nataša Čikuc-Dins sa 12 i Tamara Miljević sa 11 poena.

Kod Železničara su se izdvojile Vanja Savić i Emileta Račeva sa po 12 i Vasja Filipović sa 11 poena.

TENT je večeras osvojio drugi trofej Superkupa u klupskoj istoriji.

(Beta)

