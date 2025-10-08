Odbojkašice TENT-a osvojile su Superkup Srbije, pošto su u Trsteniku pobedile Železničar 3:0 (25:19, 25:23, 28:26).
TENT OSVOJIO KUP SRBIJE: Železničar pao posle tri seta
TENT su do pobede predvodile Jelena Stanimirović sa 13, Nataša Čikuc-Dins sa 12 i Tamara Miljević sa 11 poena.
Kod Železničara su se izdvojile Vanja Savić i Emileta Račeva sa po 12 i Vasja Filipović sa 11 poena.
TENT je večeras osvojio drugi trofej Superkupa u klupskoj istoriji.
