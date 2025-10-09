Takmičenje će biti održano u Banjaluci u maju naredne godine a reprezentacije Srbije i Republike Srpske učestvovaće na ovom takmičenju. Čabrićeva je rekla da Republika Srpska u okviru Evropske, odnosno Svetske federacije školskog sporta nastupa kao reprezentacija pod svojom zastavom i grbom, što je veliki uspeh. Statut ISF i ESSF uz države prima kao svoje članice i entitete, pa su tako Republika Srpska i kanadski Kvebek, ranije već učestvovali na svetskim školskim takmičenjima.

"Veliku zahvalnost za to dugujemo gospodinu Tanaskoviću. Dobijanje uloge domaćina ovog sportskog takmičenja za nas predstavlja veliku čast, privilegiju i odgovornost. A mi smo se već pokazali kao sjajni domaćini kada smo organizovali Evropsko prvenstva u odbojci za učenike i učenice do 18 godina, koje je održano u Trebinju 2023. godine", istakla je Semla Čabrić, ministarka porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Željko Tanasković, predsednik Evropske federacije školskog sporta je istakao da je Republika Srpska veoma aktivna na međunarodnim školskim takmičenjima, pod okriljem ISF i ESSF.

"Zajedno radimo na tome da što veći broj dece uključimo u razne vidove fizičke aktivnosti. To nam je osnovi cilj, jer smatramo da bavljenjem sportom deca ne samo da savladavaju veštine, već dobijaju i određene vrednosti, koje im pomažu tokom celog života"; poručio je Tanasković.

Poseta Muzeju sporta u SC Borik Foto: SSSS

On je istakao i da školski sport gradi most između obrazovanja, sporta i kulture i pruža priliku da deca, pre svega, steknu nove prijatelje.

Predsednik Saveza za školski sport Republike Srpske, Gorica Bilak - Moconja je rekla da Republika Srpska ima kapacitet da uspešno organizuje takmičenje.

"Pre dve godine imali smo fenomenalan događaj u Trebinju, ocenjeni smo najvišom ocenom od svih zemalja učesnica", rekla je Gorica Bilak Moconja, predsednica Saveza za školski sport Republike Srpske.

Prijemu su prisustvovali i generalni sekretar ESSF Stelios Daskalakis i generalni sekretar Beogradske asocijacije za školski sport Slobodan Đurić.