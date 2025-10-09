Ikona bodibildinga Varinder Sing Guman preminuo je u 47. godini života od srčanog udara.
ŠOK! SLAVNOM SPORTISTI STALO SRCE: Planeta tuguje - imao je samo 47 godina
Varinder Sing Guman bio je jedan od najpoznatijih indijskih bodibildera preminuo je od zastoja srca, saopštila je njegova porodica.
Osim što je bio sportista, bavio se i glumom, a najpoznatiji filmovi u kojima se pojavljivao bili su "Tigar 3" i "Rika: Tigrovi Sundarbana".
Najviše su ga voleli zbog njegove herkulovske fizičke građe, ogromne snage i impresivne karijere.
On je osvojio titulu "Gropodina Indije" 2009. godine i predstavljao je brend Arlonda Švarcenegera u Aziji.
