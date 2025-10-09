Slušaj vest

Varinder Sing Guman bio je jedan od najpoznatijih indijskih bodibildera preminuo je od zastoja srca, saopštila je njegova porodica.

Osim što je bio sportista, bavio se i glumom, a najpoznatiji filmovi u kojima se pojavljivao bili su "Tigar 3" i "Rika: Tigrovi Sundarbana".

Najviše su ga voleli zbog njegove herkulovske fizičke građe, ogromne snage i impresivne karijere. 

On je osvojio titulu "Gropodina Indije" 2009. godine i predstavljao je brend Arlonda Švarcenegera u Aziji.

