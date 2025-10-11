Slušaj vest

Direktor Beogradskog maratona Darko Habuš rekao je danas da je ponosan na saradnju sa Čikaškim maratonom koji je jedan od sedam takozvanih "mejdžora", odnosno najeminentnijih maratonskih trka u svetu i koji se održava 12. oktobra uz učešće 39 maratonaca iz Srbije.

Kuriozitet ovog velikog, ne samo trkačkog, već i sportskog događaja uopšte, osnovanog 1977. godine u kome je do sad učešće uzelo više od milion trkača iz celog sveta, jeste da će značajnu ulogu u organizaciji, ali i zastupljenosti na samoj stazi imati Beogradski maraton.

"Čikaški i Beogradski maratoni su sestrinski maratoni i veoma smo ponosni na tu saradnju. Direktor Čikaškog maratona Majk Niši je prošle godine prvi put posetio Beograd i uživo ispratio našu maratonsku trku i od tada je naša saradnja dodatno intezivirana na obostrano zadovoljstvo", rekao je Habuš.

On je istakao da će Beogradskom maratonu ove godine u Čikagu biti ukazana čast kao nijednom pre.

"Prvi put na stazi Čikaškog maratona će Beogradski maraton imati svoju navijačku stanicu, koja će se nalaziti negde na polovini maratonske trase. Tu će se nalaziti naša obeležja, biće puštana naša muzika sa idejom da se Beogradski maraton na najbolji način predstavi i ispromoviše u Čikagu. Takođe, ono što se očekuje je i da Čikaški maraton naredne godine ima svoju navijačku stanicu u Beogradu", dodao je Habuš.