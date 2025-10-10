Slušaj vest

Kuriozitet ovog velikog, ne samo trkačkog, već i sportskog događaja uopšte, osnovanog 1977. godine u kome je do sada učešće uzelo više od milion trkača iz celog sveta, je da će značajnu ulogu u organizaciji, ali i zastupljenosti na samoj stazi imati Beogradski maraton.

„Čikaški i Beogradski maratoni su sestrinski maratoni i veoma smo ponosni na tu saradnju. Direktor Čikaškog maratona Majk Niši je prošle godine prvi put posetio Beograd i uživo ispratio našu maratonsku trku i od tada je naša saradnja dodatno intezivirana na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Darko Habuš, direktor Beogradskog maratona.

On je istakao da će Beogradskom maratonu ove godine u Čikagu biti ukazana čast kao nijednom pre.

„Prvi put na stazi Čikaškog maratona će Beogradski maraton imati svoju navijačku stanicu, koja će se nalaziti negde na polovini maratonske trase. Tu će se nalaziti naša obeležja, biće puštana naša muzika sa idejom da se Beogradski maraton na najbolji način predstavi i ispromoviše u Čikagu. Takođe, ono što se očekuje je i da Čikaški maraton naredne godine ima svoju navijačku stanicu u Beogradu“, rekao je Habus i potom dodao.

„Treba istaći, da će u petak uveče po lokalnom vremenu u jednom srpskom restoranu biti organizovana večera dobrodošlice za sve srpske trkače, a u sve to će biti uključen i naš konzulat u Čikagu i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Takođe, imaćemo i štand na trkačkom Ekspou koji ovde u Čikagu svake godine poseti oko 250 hiljada ljudi“.

Habuš je sa ponosom istakao da organizacioni tim Beogradskog maratona neće biti samo među pukim posmatračima ovog događaja:

„Uzećemo aktivnu ulogu u organizaciji i to trke za zagrevanje u dužini od pet kilometara, koja je na programu dan pre maratonske trke u kojoj učestvuje preko 20 hiljada ljudi. Mislim da je to najbolja potvrda vrhusnke saradnje, ali mešusobnog poverenja koje smo izgradili“, konstatovao je Habuš.



Među učesnicima Čikaškog maratona biće i čuveni srpski slepi maratonac Milan Petrović, jedini slepi Srbin, a među šestoriciom ukupono u svetu, koji je uspeo da završi čuvenu triatlonsku trku „Ajronmen“, koja se sastoji od 3,9 km plivanja, 180 km vožnje biciklom i 42 km trčanja. Njegov naredni izazov je da istrči svih sedam mejdžor maratona, a Čikago će biti prva stanica na njegovom putu.