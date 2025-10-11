Slušaj vest

Pod okriljem Evropske Bokserske Konfederacije (EUBC) od 14. do 19. oktobra 2025. biće održano Otvoreno prvenstvo Balkana u boksu za muškarce i žene u četiri uzrasne kategorije - kadetskoj, juniorskoj, omladinskoj i seniorskoj.

Sportska dvorana “Peki”, jedna od najljepših i najmodernijih u Republici Srpskoj, smeštena u Opštini Pale biće poprište borbi aktera plemenite veštine Otvorenog prvenstva Balkana. Bokseri i bokserke sa svih strana meridijana doći će u ovo mesto smešteno u kotlini između planina Romanije i Jahorine, na rijeci Miljacki i pisati nove stranice istorije svetskog boksa.

Kvalitet i jaku konkurenciju garantuje činjenica da je šampionat otvorenog tipa i da pravo učešća imaju aposlutno sve zemlje sveta, a Evropska i Svetska bokserska organizacija ponovo pokazuju da sport spaja i nikako ne sme i ne treba da deli.

Svečana ceremonija Otvorenog prvenstva Balkana – Pale 2025, koje zajedničkim snagama organizuju Bokserski savezi Srbije i BiH, zakazana je za 14. oktobar uz defile svih učesnika ovog takmičenja, kao i kulturno-umetnički i zabavni program gde će se za sjajnu atmosferu pobrinuti muzičar Peđa Jovanović.

Foto: BSS

Svi mečevi, kao i same ceremonije otvaranja i zatvaranja šampionata biće direktno prenošeni na TV Arena Fight.

Žensku selekciju Srbije na takmičenju koje će biti održano u dvorani “Peki” na Palama čine:

kadetkinje: do 48 kg Jana Nataroš, 51 kg Anabela Todorović, 57 kg Mia Topić, juniorke: do 52 Nataša Lukić, 57 kg Jovana Damjanović, 60 kg Jovana Devetaković, 63 kg Mirjana Mastilović, omladinke: do 48 kg Melinda Utaši, 50 kg Jelena Šešo, 52 kg Nikolina Džida, 54 kg Nada Krivačević, 57 kg Lejla Sejdi, 60 kg Milica Pantelić, 63 kg Dunja Vuksić, 70 kg Sonja Vukšić, seniorke: do 52 kg Sanja Mitić, 57 kg Anđela Branković, 60 kg Jelena Zekić, 63 kg Kristina Kuluhova, 66 kg Anastasija Lukajić, 70 kg Nikolina Gajić / rezerva Anastasija Bošković, 75 kg Milena Matović / rezerva Lea Blagojević, predvođene selektorom svih ženskih boks reprezentacija Srbije Mirkom Ždralom i glavnim trenerom Pedro Granado Rancelom.

Muška selekcija Srbije na Otvorenom prvenstvu Balkana predstaviće se u sledećem sastavu:

kadeti: do 40kg Maksim Kovačević, 44 kg David Simić, 46 kg Vuk Beletić, 48 kg Almir Župić, 50 kg Stefan Kolovski, 52 kg Ognjen Stanković, 54 kg Todor Lučić, 57 kg David Damjanović, 60kg Mihajlo Jovanović, 63 kg Miloš Tijanić, 67 kg Viktor Ranković, 70 kg Dragan Todorović, 80 kg Viktor Majstorović, juniori: do 46 kg Pavle Popović, do 48 kg Mario Petrovski, 52 kg Jovan Dimitrijević, 54 kg Teodor Josijević, 57 kg Vuk Berklović, 60 kg Strahinja Filić, 63 kg Vukašin Nešić, 66 kg Vuk Čedić, 75 kg Andrija Trajković, 80+ kg Zejd Gicić, omladinci: do 51 kg Nikola Maksimović, 54 kg Filip Stanojević, 57 kg Nikola Bogatinoski, 63,5 kg Petar Sandić, 67 kg Vasilije Đurđević, 75 kg Ognjen Vučićević, 80 kg Đorđe Đorić, 86 kg Veljko Ristić, 92 kg Kevin Major, +92 kg Nemanja Anđelković, seniori: 51 kg Omer Ametović, 54 kg Artur Ngaptijan 54, 60 kg Stefan Camović, 63,5 kg Sejdi Nazif, 67 kg Filip Džida, 71 kg Hamza Rašljanin, 75 kg Almir Memić Almir, 92 kg Marko Pižurica, +92 kg Aleksandar Manić, predvođeni selektorima Milanom Piperskim i Branislavom Jovičićem, kao i trenerima Horheom Frometom i Vuk Milisavom Simićem.

“Izgradnja jakih veza i kompaktnosti to je uvek bila misija boksa, sporta koji ujedinjuje, osnažava i hrabri. Otvoreno prvenstvo Balkana koje će biti održano na Palama u organizaciji BSS i BS BiH, koje je otvorenog tipa i pravo učešća imaju aposlutno sve zemlje sveta, je novi vid progresije i osnaživanja plemenite veštine. Saradnja, razvoj i usavršavanje boksa, ali i širenje prijateljstva su primarni cilj ovog šampionata. Biće ovo jedan sjajan sportski događaj koji će pokazati da je viteški sport savršeni kanal dijaloga i saradnje” – rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.