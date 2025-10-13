Slušaj vest

Atletičar iz Ugande Džejkob Kiplimo pobedio je danas na maratonu u Čikagu.

Beogradski maraton Foto: Star sport

 Kiplimo je pobedo rezultatom dva sata, dva minuta i 23 sekunde i postao je sedmi najbrži maratonac u istoriji. Odvojio se od konkurenata na 30. kilometru, a na oko osam kilometra do cilja napravio je minut prednosti.

On je svetski rekorder u polumaratonu, a danas je drugi put u karijeri istrčao maraton. U maratonskim trkama debitovao je u aprilu u Londonu, kada je ostvario rezultat 2:03,37.

Drugo mesto danas je zauzeo Kenijac Ejmos Kipruto sa 2:03,54, dok je treći bio njegov sunarodnik Aleks Masai sa 2:04,37.

U ženskoj konkurenciji pobedila je Havi Fejsa iz Etiopije rezultatom 2:14,56 sata.

Njena sunarodnica Alemu Megertu zauzela je drugo mesto sa 2:17,18, a treća kroz cilj prošla je Magdalena Šuri iz Tanzanije sa 2:18,03 sata.

Ne propustiteOstali sportoviHOROR - PREMINULA SPORTISTKINJA KOJA JE BILA NA VRHUNCU: Pozlilo joj na treningu, lekari nisu mogli da je spasu, pre četiri meseca ostvarila ogroman uspeh
Ševardže Alene na Stokholmskom maratonu
Ostali sportoviONI SU MORALNI POBEDNICI BEOGRADSKOG MARATONA! Nestvarna scena u Beogradu - ovi ljudi su oduševili Srbiju!
Beogradski maraton.jpg
Ostali sportoviPADAJU SVI REKORDI: Preko 14 hiljada takmičara na Beogradskom maratonu
20240907-19-58-39fwd---dejan.ignjatovic-kurir.rs--wireless-media-group-posta.jpg
Ostali sportoviUVEK VIŠE: Beogradski maraton dobio novi slogan, oboren rekord po broju prijavljenih
beogradski maraton.jpg

Maratonci trče preko Brankovog mosta Izvor: Kurir televizija