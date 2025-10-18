Slušaj vest

Nakon prvenstvene utakmice između rukometaša Čelika iz Zenice i Iskre iz Bugojna, preminuo je trener gostujućeg tima Emir Karadža.

Treneru Iskre iznenada je pozlilo nakon utakmice. Hitna pomoć je odmah stigla i prebacila ga u bolnicu u Zenici, međutim, svi pokušaji reanimacije bili su neuspešni.

Povodom tragičnog događaja oglasio se i MFK Iskra Bugojno, koji je izrazio duboku tugu zbog smrti svog trenera i otkrio nepoznate detalje tragedije.

"Tokom susreta, sudijski par Brkić/Zuko svojim je odlukama u više navrata oštetio naš tim, dodelivši čak tri crvena kartona našim igračima u situacijama koje su se mogle sankcionisati blažim kaznama. Delegat utakmice, E. Konjičanin, nije reagovao na očigledne nepravde i propuste u suđenju.

Bez obzira na sve, naši igrači su nakon meča čestitali ekipi Čelika na pobedi, pokazujući sportsko dostojanstvo i poštovanje.

Trener Emir Karadža, zajedno sa službenim predstavnikom i delegatom, nakon utakmice se povukao u obližnji restoran kako bi napisao službenu žalbu, ne želeći dodatno da spominje navijačke incidente i stvara tenzije između klubova. U tom trenutku, prišle su mu sudije utakmice, iako ih je zamolio da ga ostave dok ne završi pisanje žalbe. Nedugo zatim, treneru je van restorana pozlilo.

Uprkos brzoj intervenciji Hitne pomoći i naporima lekara na odeljenju intenzivne nege Kantonalne bolnice Zenica, srce našeg Emira Karadže prestalo je da kuca. Srce velikog čoveka, trenera i sportiste koji je živeo za rukomet, za svoju Iskru i svoje igrače.

Emira je, nažalost, odnela nepravda – ona protiv koje se godinama borimo", navodi se u objavi kluba.

Iz Iskre su dodali da su tokom utakmice njihovi igrači i stručni štab doživeli niz neprijatnih situacija, pa su pozvali nadležne organe da ozbiljno razmotre ponašanje pojedinih sudija.

"Tražimo od Rukometnog saveza BiH, Saveza FBiH i Sudijske organizacije da napokon reaguju. Zahtevamo fer odnos prema svim klubovima, odgovornost sudija i zaštitu onih koji iskreno vole sport. Pre svega, tražimo pravdu za našeg Emira", poručili su iz Iskre.

