Legendarni Nemac je doživeo teške povrede glave nakon čega je nekoliko meseci bio u indukovanoj komi. Od trenutka kada je započelo lečenje Nemca porodica je insistirala na strogoj privatnosti.

Tek povremeno se pojavljuju informacije o ovom slučaju.

Sada je Stefan Lermit, novinar uglednog francuskog lista "Lekip", otkrio da je Mihael Šumaher uz pomoć supruge Korine potpisao jednu kacigu za humanitarnu akciju, što je njegovo prvo javno delovanje od trenutka kada se dogodila nesreća.

Lermit je istakao da je ovo dobar znak, ali da ništa nije potvrđeno i da Mihael verovatno i dalje ne može da govori.



Šumahera nikada više nećemo videti

Nedavno je o Mihaelu Šumaheru pričao i Feliks Gorner, novinar iz Nemačke koji je pratio ceo slučaj sedmostrukog šampiona Formule 1.

On je javnosti doneo lošu vest.

"On više ne može da izražava misli jezikom. To je vrlo tužno stanje", rekao je Gorner.

Poručio je potom i nešto što niko nije želeo da čuje.

"Bio je heroj, neuništiv, a sada se svi samo držimo nade. Ali, on jednostavno nije dobro i verovatno ga više nikada nećemo videti".

