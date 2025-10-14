Slušaj vest

Rukometaši Partizana poraženi su na startu Lige Evrope.

RK Partizan predstavio tim za sezonu 2025/26 Foto: Dusan Milenkovic

 Crno-beli su u prvom meču izgubili u Našicama od ekipe Nekse 30:22 (16:8).

Najefikasniji u sastavu Partizana, bili su Ivan Micić sa pet, Miha Kotar sa četiri, odnosno Lazar Anđelković, Marko Nikolić i Veljko Popović sa po tri. Na čelu ekipe iz Hrvatske, bili su Tin Lucin sa devet, Tin Kuže sa četiri, Aleksandar Bakić sa tri gola.

Partizan i Nekse su u grupi sa ekipama Kadetena i Ademara. U drugom meču grupe, Kadeten je pobedio Ademar, takođe sa 30:22. U narednoj rundi, snage će odmeriti Partizan i Kadeten, odnosno Ademar i Nekse.

Dve ekipe iz grupe će izboriti plasman u narednu, odnosno TOP 16 fazu takmičenja.

Ne propustiteOstali sportoviPOVREDE KROJILE LISTU: Selektor Gonzales objavio spisak rukometaša za prijateljski meč sa Slovenijom
profimedia-0928426388.jpg
KošarkaPARTIZAN USPEŠAN PRED START U EVROPI: Crno-beli nadigrali Vranje
RK Partizan
Ostali sportoviRUKOMETAŠI PARTIZANA NAJAVILI VEČITI DERBI: Zorić i Ivanić govorili o meču protiv Crvene zvezde
RK Partizan.jpg
Ostali sportovi"KADA SE TU UĐE - TEŠKO SE IZLAZI" Partizan se izborio za Evropu i gostovaće u Hrvatskoj, trener crno-belih digao glas!
2025-04-13 22_08_56-Crno-beli ispisali istoriju u Lazarevcu_ U plej-of sa maksimalnim učinkom - RK P.jpg

RK Partizan, Grobari, AEK, Rukomet Izvor: Kurir