Rukometaši Partizana poraženi su na startu Lige Evrope.

Crno-beli su u prvom meču izgubili u Našicama od ekipe Nekse 30:22 (16:8).

Najefikasniji u sastavu Partizana, bili su Ivan Micić sa pet, Miha Kotar sa četiri, odnosno Lazar Anđelković, Marko Nikolić i Veljko Popović sa po tri. Na čelu ekipe iz Hrvatske, bili su Tin Lucin sa devet, Tin Kuže sa četiri, Aleksandar Bakić sa tri gola.

Partizan i Nekse su u grupi sa ekipama Kadetena i Ademara. U drugom meču grupe, Kadeten je pobedio Ademar, takođe sa 30:22. U narednoj rundi, snage će odmeriti Partizan i Kadeten, odnosno Ademar i Nekse.

Dve ekipe iz grupe će izboriti plasman u narednu, odnosno TOP 16 fazu takmičenja.