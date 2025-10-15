Slušaj vest

Sezona u Formuli 1 izuzetno je uzbudljiva pred poslednju trećinu takmičarske godine, u koju vozači Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris ulaze sa istim ambicijama za šampionsku titulu.

Gotovo je izvesno da će krunu posle četiri godine predati Maks Ferstapen, mada je Holanđanin u svom Red bulu na poslednjih nekoliko trka pokazao zube mlađim vozačima iz ekipe Meklaren.

Zov iz Italije

Međutim, u taboru nekadašnjih "srebrnih strela" koje danas imaju bolide narandžaste boje, nije baš sve bajno i sjajno. Kako piše švajcarski list "Blik" australijski vozač Oskar Pjastri razmatra prelazak u Ferari nakon razočaravajuće trke u Singapuru. Navodno, njegov timski kolega u 2027. godini bio bi Brazilac Gabrijel Bortoleto, koji je trenutno član Zaubera.

Prema njihovim informacijama, trenutni lider šampionata razmatra mogućnost da se pridruži italijanskom timu od 2027. godine, kada isteku važeći ugovori Luisu Hamiltonu i Šarlu Lekleru.

Ove glasine dolaze posle burnog vikenda u Singapuru, na kojem je trijumfovao Džordž Rasel u Mercedesu, gde su se vozači Meklarena imali mali incident već u prvom krugu. Pjastri je potom javno izrazio frustraciju zbog odluke tima, da ne zamene pozicije, iako ga je Lando Noris tom prilikom naterao da izađe sa staze i izgubi mesto.

Velika tenzija

Napetost između dvojice vozača traje još od trke u Monci, gde je Pjastri dobio instrukciju da propusti Norisa, iako Britanac nije bio ugrožen njegovom greškom već sporim zaustavljanjem u boksu. Deluje da je Lando Noris blago favorizovan od strane ekipe u odnosu na Oskara Pjastrija.

Šef tima Andrea Stela pokušao je da smiri situaciju, ističući da razume Pjastrijevu reakciju, ali da tim očekuje da vozači otvoreno izražavaju svoje mišljenje.

- Oskar je tokom trke rekao nekoliko stvari pod emocijama, ali to je upravo karakter koji želimo da naši vozači imaju - izjavio je Stela.

Pjastri lider

Oskar Pjastri trenutno je lider šampionata Formule 1 sa 336 bodova, dok je Lando Noris drugi sa 314. Meklaren je na trci u Singapuru i tepretski obezbedio titulu u konkurenciji konstruktora. Tačnije, odbranio je tron.

Do kraja sezone ostalo je da bude voženo još šest trka. Prva naredna je ovog vikenda u Americi, u Ostinu, a onda slede Meksiko, Brazil, Las Vegas, Katar i Abu Dabi, gde će 7. decembra biti okončano takmičenje.