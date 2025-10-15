Slušaj vest

Aleksandar Ditjatin rođen 1957. godine u Sankt Peterburgu, a postao je sinonim za vrhunsku gimnastiku i sportsko dostignuće koje je decenijama ostalo nedostižno.

Na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine, Ditjatin je ostvario nešto što je tada delovalo nemoguće — osvojio je osam medalja: tri zlatne, četiri srebrne i jednu bronzanu, čime je postavio rekord po broju odličja na jednim Igrama.

Taj rezultat je tek decenijama kasnije uspeo da izjednači američki plivač Majkl Felps, i to dva puta – na Igrama u Atini 2004. i Pekingu 2008. godine.

Ukupno, Ditjatin je tokom karijere osvojio deset olimpijskih medalja, uključujući i dva srebra iz Montreala 1976. godine.

Osim po medaljama, Aleksandar Ditjatin ušao je u istoriju i kao prvi gimnastičar koji je dobio savršenu ocenu 10 za svoju vežbu na preskoku.

Taj trenutak postao je simbol ne samo njegove karijere, već i vrhunca umetničke i sportske preciznosti u gimnastici.

Pored olimpijskih igara, Ditjatin je bio dominantan i na svetskim i evropskim prvenstvima, osvojivši sedam zlatnih medalja na svetskim i dve zlatne na evropskim prvenstvima.

Zbog doprinosa sportu i generacijama koje je inspirisao, Aleksandar Ditjatin je 2013. godine primljen u Međunarodnu gimnastičku Kuću slavnih, čime je zvanično upisan među najveće u istoriji ovog sporta.