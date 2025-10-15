Slušaj vest

"Potvrđivanje našeg vozačkog sastava je uvek bilo samo pitanje kada, a ne da li. Želeli smo da odvojimo vreme, da pravilno vodimo pregovore i da se uverimo da su svi, sa svih strana, zadovoljni. Drago mi je što smo to uradili. Džordž i Kimi su se pokazali kao jak par i uzbuđeni smo što nastavljamo naše zajedničko putovanje. Naš fokus je sada na poslednjih šest trka u godini, dok se borimo za drugo mesto u šampionatu konstruktora, a zatim na 2026. godinu i novu eru u Formuli 1", naveo je direktor Mercedesa Toto Volf, a preneo Bi-Bi-Si (BBC).

Rasel je ove sezone pobedio u dve trke i nalazi se na četvrtom mestu u generalnom poretku vozača.

Britanski vozač je rekao da je veoma ponosan što će sledeće sezone zabeležiti svoju 10. sezonu u ekipi Mercedesa.

"Veoma sam ponosan što nastavljamo naše zajedničko putovanje. Sledeće godine će biti moja deseta godina otkako sam potpisao ugovor sa Mercedesom 2017. godine. Do sada je bilo tako dugo i uspešno partnerstvo sa timom i jedva čekam da vidim šta nas čeka, posebno kada krenemo sa promenama propisa. Svi smo neverovatno fokusirani na to da to bude uspeh i, za mene lično, da nadogradimo ono što je bila moja najjača sezona u Formuli 1 do sada", kazao je Rasel.

Antoneli, koji je u ekipi Mercedesa pred početak ove sezone zamenio Luisa Hamiltona, naveo je da je uzbuđen što ostaje deo tima i dodao da je u svojoj prvoj sezoni u Formuli 1 naučio mnogo stvari.

"Veoma sam uzbuđen što nastavljam sa timom. Mnogo sam naučio u svojoj prvoj sezoni u Formuli 1, kako u dobrim, tako i u izazovnijim trenucima. Sve me je to ojačalo, ne samo kao vozača već i kao timskog kolegu. Želim da se zahvalim Totu i svima u Brakliju i Briksvortu na njihovoj kontinuiranoj podršci i veri u mene", rekao je italijanski vozač.

(Beta)