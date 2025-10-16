Slušaj vest

Koroner Alison Mač potvrdila je da je Haton pronađen bez svesti u svojoj spavaćoj sobi 14. septembra, a telo je otkrio njegov menadžer i dugogodišnji prijatelj Pol Spik, prenosi Skaj Sport.

Bi Bi Si je preneo da je Alison Mač izjavila je da se "čeka konačan izveštaj o uzroku smrti, ali da je preliminarno navedeno da je reč o vešanju".

Porodica nije prisustvovala današnjem ročištu, a glavno saslušanje zakazano je za 20. mart sledeće godine.

Haton je tog dana trebalo da otputuje u Dubai na konferenciju za medije povodom najave svog povratničkog meča.

Sahranjen je 12. oktobra u mančesterskoj katedrali, gde su se hiljade ljudi, prijatelji, porodica, poznate ličnosti i navijači, okupile da mu odaju počast dok je pogrebna povorka prolazila ulicama njegovog rodnog grada.

Riki Haton, poznat pod nadimkom "Hitmen", bio je višestruki svetski šampion u superlakoj kategoriji i osvajač jedne svetske titule u velter kategoriji tokom profesionalne karijere koja je trajala od 1997. do 2012. godine.

Haton se povukao iz boksa 2011. godine, ali je pokušao povratak 2012, kada je poražen od Vjačeslava Senčenka. Novi povratak bio je planiran za kraj ove godine.