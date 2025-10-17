MIRKO FILIPOVIĆ PREBIO TROJICU HRVATSKIH VOJNIKA: "Bila je lokva krvi! Mislio sam da je jedan od njih mrtav!"
Čuveni MMA borac Mirko Filipović nedavno je otkrio da je devedesetih godina imao ozbiljnu tuču sa trojicom hrvatskih dobrovoljaca u rodnim Vinkovcima.
Mirko Filipović jedno je od najvećih imena MMA sporta, jer se borio sa legendama ovog sporta Fedorom Jemeljanenkom, Antoniom Rodrigom Noreirom (Minotaurom), Markom Huntom, Remijem Bonjanskim...
Klasična sačekuša
Neverovatna je karijera iza Mirka Filipovića, a uz nju i mnogo anegdota i neverovatnih scena iz stvarnog života. U jednom podkastu otkrio je šta mu se desilo u mladim danima, kada je imao samo 22 godine, u rodnim Vinkovcima.
Bio je meta klasične sačekuše. Neko ga je tipovao.
- Auto vozi iza mene i blica, ja stanem, a frajer otvara vrata. Mislio sam da je hteo da vidi auto, onda je to bila pila (izraz koji se koristi za nabudženi auto op.a.). Kaže mi: "Vozi za ovim autom." Ja skapiram da je đavo odneo šalu i kažem mu: "Izađi!" On neće i ja ga opalim otvorenim dlanom. On padne i uhvati me za jaknu. A tu jaknu mi je posudio moj tetak. Zatim sam se nagnuo da otvorim suvozačeva vrata i izbacim ga napolje. Ali, otvaraju se druga vrata, a ovaj me još drži za ruku, iako je još grogi (ošamućen op.a.). Pogledam i doleti mi šaka u glavu - opisao je Mirko Filipović (51) i nastavio:
- Jedan me drži za ruku, a drugi me udara šakom u glavu. Tu sam doživeo zamračenje i otrgnem ruku. Poderao mi je jaknu i to mi je više žao. Izađem i ovoga drugog sam pogodio, a on je pao. Kako se pridizao, pripucam ga šakom, a on opali glavom u beton. Doživeo je frakturu lubanje, bila je lokva krvi, svi su mislili da je mrtav.
Reketaši u uniformama
Međutim, tu nije bio kraj sukoba.
- Ovaj drugi je okolo izašao napolje i nešto pokušao. Pogodim ga kolenom i pripucam nogom, ostao je da leži. Bio je treći s jednom devojkom, ali su oni pobegli. To su bili vrlo zajeb*** likovi. Taman završetak rata, veterani koji su radili nepočinstva po Vinkovcima, reketirenje i slično - otkrio je Mirko Filipović, koji je na kraju rekao da ga posle svega policija nije privela.
Mirko Filipović najveće je ime MMA sporta u Hrvatskoj. Dete je iz mešovitog braka, od oca Srbina Žarka poreklom iz Ugljevika u Republici Srpskoj i majke Ane. Odrastao je u selu Privlaka u blizini Vinkovaca. Završio je školu za policajce, a zbog toga je uzeo nadimak Kro Kap, sa kojim se proslavio u svetu.
Srpsko poreklo
Zbog svog srpskog porekla Mirko Filipović imao je određenih problema u životu, a u jednoj emisiji o tome je javno govorio Branko Cikatić, jedan od najvećih kikboksera iz Hrvatske.
- Mirko Filipović je došao do mene jer je imao problema zbog svoje nacionalnosti. Tražio je posao u policiji. Rekao sam mu da ću mu pomoći - kazao je Branko Cikatić.