Slušaj vest

Naši reprezentativci, osvajači bronzane medalje na Ekipnom prvenstvu Evrope u Batumiju,stigli su jutros u srpsku prestonicu. Odmah po izlasku aviona, na aerodromu”Nikola Tesla” su ih dočekale porodice, prijatelji, ali i predstavnici medija, kojima su izneli svoje prve utiske nakon velikog uspeha.

- Kao ekipa smo treću godinu za redom pokazali da smo u samom vrhu evropskog šaha. Kao šlag na tortu bilo je to što smo na ovom prvenstvu pobedili u poslednjem kolu Azerbejdžan, koji nas je poslednjih 15 godina pobeđivao, i tom najvećom pobedom smo došli do bronze. Kada se računa matematički i statitistički možda je moglo i bolje, ali mi smo ovim plasmanom vrlo zadovoljni,poručio je Ivan Ivanišević, selektor reprezentacije.

1/4 Vidi galeriju Doček šahovske reprezentacije Srbije Foto: Predrag Mitić

Reprezentativac Aleksandar Inđić istakao je da mu je posebno drago što je ovo nastavak kontinuiteta odličnih rezultata reprezentacije, i od prethodne dve godine.

- Mislim da dodatnu težinu medalje daje to što smo imali veoma težak put, igrali smo sa vrhunskim selekcijama tokom turnira, pogotovo u finišu saselekcijom Nemačke, prvim favoritom koji su se borili za prvo mesto, dok smo se mi borili za medalju. Svaka medalja na velikom takmičenju ogroman uspeh, pogotovo što ima mnogo jakih ekipa u današnje vreme i nadam se da ćemo i u narednim godinama i na sledećoj Olimpijadi napraviti korak dalje, izjavio je Inđić.

Predsednik Šahovskog Srbije Andrija Jorgić ne krije da je izuzetno ponosan na šahovsku reprezentaciju, kao i da će Šahovski savez Srbijem učiniti sve da ovu ekipu zadrži na okupu.

- U ovoj godini jedini ekipni sport koji je osvojio medalju je upravo šah.Pre dve godine ovi momci su bili zlatni, sada bronzani, ali ova

bronza sija kao zlato. Idemo u nove šahovske pobede i puno mi je srce što smo obradovali naciju, poručio je Jorgić.