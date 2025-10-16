Slušaj vest

Ova tradicionalna sportska manifestacija, 64. po redu, okupila je takmičare iz Alžira, Indonezije, Grčke, Velike Britanije, Rumunije, Mađarske, Italije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Švajcarske, kao i tri domaća tima – reprezentaciju Srbije, Crvenu zvezdu i Metalac iz Kraljeva.

Foto: Kurir Sport

Na svečanom otvaranju, prisutnima su se obratili Dušan Gojić, predsednik Biciklističkog saveza Srbije i Šiđanin, i Đorđe Tomić, predsednik Skupštine opštine Šid.

Foto: Kurir Sport

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što u ime lokalne samouprave i u svoje lično ime mogu da otvorim ovu veličanstvenu sportsku manifestaciju. Šid je danas prestonica biciklizma i trudićemo se da to i ostane. Svim učesnicima želim srećnu trku i neka najbolji pobedi“, poručio je Tomić.

Foto: Kurir Sport

„Uveren sam da ćete, pored sportskog izazova koji takmičenje nosi, imati prilike da uživate u lepotama naše zemlje i gostoprimstvu našeg naroda. Naša je želja da Vojvodina i Srbija budu visoko pozicionirane na mapi svetskog biciklizma, a sve veće prisustvo stranih ekipa to i potvrđuje,“ rekao je Gojić.

Dve poluetape kroz Srem

Sutra će biti vožena prva etapa, podeljena u dve poluetape:

A etapa – od Malog Bosuta do Vrdnika, dužine 74 kilometra, start u 10 časova,

B etapa – od Zasavice do Novog Sada, dužine 72 kilometra, start u 15 časova.

Biciklisti će preći ukupno 146 kilometara kroz Srem, a karavan će se u petak kretati i kroz više opština između Bosuta, Vrdnika, Zasavice i Novog Sada, uz privremene obustave saobraćaja tokom prolaska takmičara.

Etape do 19. oktobra

Druga etapa vozi se u subotu, od Zrenjanina do Požarevca (140 km), a završnica takmičenja zakazana je za 19. oktobar, kada će biciklisti voziti od Jagodine do Kruševca, u etapi dugoj 120 kilometara.

U karavanu su i najbolji srpski biciklisti – Ognjen Ilić, Đorđe Đurić, Luka Turkulov, Marko Stanković, Vukašin Jovančević i Stefan Davidov, koji će predstavljati nacionalni tim.

Srbija, više od decenije nakon trijumfa Ivana Stevića, ponovo se nada pobedi domaćeg takmičara u generalnom plasmanu.

Etape i zatvaranje saobraćaja

Zbog prolaska karavana, saobraćaj će biti privremeno obustavljen na sledećim deonicama:

Bosut – Kuzmin – Ruma – Irig – Vrdnik, od 9.45 do 12.30 časova.

Zasavica – Mačvanska Mitrovica – Sremska Mitrovica – Ruma – Irig – Bukovac – Novi Sad, od 14.30 do 17.30 časova.

Policija apeluje na vozače da koriste alternativne pravce, poštuju uputstva saobraćajne policije i izbegavaju parkiranje vozila na trasi kojom prolazi trka.

U subotu, 18. oktobra, vozi se druga etapa od Zrenjanina do Požarevca (140 km), dok će završna etapa biti održana u nedelju, 19. oktobra, na relaciji Jagodina – Kruševac (120 km).



Trka se završava u Kruševcu, gde će biti proglašen pobednik generalnog plasmana.