Slušaj vest

Rukometašice Srbije ubedljivom pobedom započele su kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2026. godine.

Srbija je savladala Litvaniju 42:33 (24:17) na startu druge runde kvalfikacija za šampionat kontinenta.

Pitanje pobednika nije se postavljalo nijednog momenta.

Sredinom drugog poluvremena, Srbija je imala 10 golova viška u nekoliko navrata i potom samo uvećavala prednost.

Najegfikasnija je bila atarina Krpež- Šležak, koja je postigla 11 golova. Pratile su je Sanja Radosavljević sa šest golova, Aleksandra Vukajlović je četiri puta tresla mrežu, kao i Sara Garović, dok su Dragana Cvijić i Aleksandra Stamenić postigle po tri gola.

Kod Litvanki prednjačila je Aušra Arciševskaja sa devet golova.

1/4 Vidi galeriju Rukometašice Srbije startovale porazom na EP Foto: Tanjug

Sledeći meč naše najbolje rukometašice odigraće u nedelju sa selekcijom Ukrajine u Slovačkoj.

Rukometašice Srbije krajem godine čeka i Svetsko prvenstvo, koje je na programu od 26. novembra do 14. decembra.

Naša selekcija igraće grupnu fazu u Frankfurtu, sa domaćinom Nemačkom, Islandom i Urugvajem.