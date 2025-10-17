Slušaj vest

Rukometaši Zagreba doživeli su novi udarac u Ligi šampiona, pošto su pred domaćom publikom poraženi od danskog GOG-a rezultatom 36:31, u meču koji bi mogao da bude presudan za njihove šanse da prođu grupnu fazu.

Iako su Danci od samog starta kontrolisali igru, Zagreb nije uspeo da odgovori ritmom ni agresivnošću. Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Friše i Vilhelmsen sa po osam golova, dok je domaći sastav ostavio bled utisak.

Nakon susreta, desno krilo Filip Glavaš nije krio razočaranje, a o njegovoj izjavi bruji cela Hrvatska.

"Igrali smo kao ona stvar, treba priznati to. Ne preostaje ništa nego da skupimo glave, popričamo međusobno, jer danas je ovo bio debakl. Želeo bih da se se zahvalim ljudima što su došli da nas podrže u velikom broju. Mislim da je to jedina svetla tačka večeras.

Mislim da smo promašili jednostavno previše zicera. Njihov golman je obranio jako puno. Naši, s druge strane, nisu. Ja sam promašio previše, preuzimam odgovornost na sebe. Treba biti realan, to je sport. Danas nije bio naš dan. I evo, imamo šest dana do Segeda. Treba pokušati nešto napraviti. Ja svaku utakmicu želim da pobedim. Mislim da je apsurdno da se predamo i da dođemo tu skinutih gaća", istakao je Filip Glavaš.