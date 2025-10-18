Slušaj vest

Užasne vesti stižu nam iz sveta odbojke.

Čuveni Iranac Saber Kazemi, odbojkaš Al Rajana iz Katara, izgubio je svest u bazenu dok se je radio na oporavku od treninga i odmah je prebačen u bolnicu.

Ipak, prve informacije nisu bile savršene. Medicinsko osoblje ga je reanimiralo, ali je on ubrzo prebačen u stanje indukovane kome, te lekari prate njegovu situaciju.

Saber Kazemi Foto: Yohei Osada / AFLO / Profimedia

Trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege u jednoj bolncii u Dohi, a pored svih problema, njegovi organi - uključujući srce, pluća i jetru, potpuno su zdravi.

Sejed Milad Tagavi, prvi čovek Odbojkaškog saveza Irana, kontaktirao je ljude iz Katara, te je obavestio javnost da će se uložiti svi napori kako bi se Saber Kazemi vratio normalnom životu.

