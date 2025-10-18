Slušaj vest

On je u sprintu na cilju, nadmašio Đorđa Đurića iz reprezentacije Srbije i Mihajla Stolića koji vozi za mađarski profi tim Junajted Šiping.
Kataldo je deonicu od Zrenjanina do Požarevca dugu 140 kilometara savladao u vremenu 2:57,44 časova.

Reprezentacija Srbije
Reprezentacija Srbije Foto: Biciklistički savez Srbije, Ivana Davidov


Isto vreme imali su i Đurić i Stolić, ali je zahvaljujući bonifikaciji od šest sekundi Kataldo preuzeo žutu majicu vodećeg u generalnom plasmanu.
Pred odlučujuću etapu, koja se vozi sutra od Jagodine do Kruševca u dužini od 116,2 kilometra, Italijan Kataldo ima pet sekundi prednosti nad Stolićem.
Start je u 12.00 časova.

Biciklizam, Tri strane Kopaonika Izvor: Kurir