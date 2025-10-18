Slušaj vest

Verstapen je pobedom u Ostinu stigao i do novih osam bodova u generalnom plasmanu.

Drugo mesto zauzeo je vozač Mercedesa Džordž Rasel sa 0,886 sekundi zaostatka, a treći je bio Karlos Sainc iz Vilijamsa sa 1,932 sekunde zaostatka.

Četvrto i peto mesto zauzeli su vozači Ferarija, Luis Hamilton sa 2,528 sekundi zaostatka, i Šarl Lekler sa 4,341 sekundom zaostatka.

Bodove su još osvojili vozač Vilijamsa Aleksandar Albon, Juki Cunoda iz Red Bula i vozač Mercedesa Kimi Antonleli.

Vozači Meklarena Oskar Pjastri i Lando Noris završili su sprint već na startu, kada je Niko Hulkenberg iz Zaubera udario u Pjastrija, koji je zatim udario timskog kolegu.

U generalnom plasmanu vodi Pjastri sa 336 bodova, drugi je Noris sa 314 bodova, a treći Verstapen ima 281 bodom.

Danas od 23 časa su na programu kvalifikacije za trku za Veliku nagradu SAD, čiji start je zakazan za nedelju u 21 čas.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviPRVI JAVNI POTEZ ŠUMAHERA POSLE STRAVIČNE NESREĆE?! Poznati novinar tvrdi - evo šta je uradio legendarni Mihael
mihael-sumaher.jpg
Ostali sportoviVERSTAPEN PRVI PROŠAO KROZ CILJ: Maks ostvario najbrže vreme u kvalifikacijama pred sprint trku u Sjedinjenim Američkim Državama
profimedia0852947839.jpg
Ostali sportoviSITUACIJA JE ALARMANTNA: Trka za Veliku nagradu SAD proglašena opasnom
Formula 1
Ostali sportovi"POKAZALI SU SE KAO JAK PAR" Rasel i Antoneli će voziti za Mercedes i naredne sezone
Kimi Antoneli

U Beogradu se održava deveta Balkanska olimpijada baleta i umetničke igre – okuplja umetnike iz više od 13 zemalja: evo koje su nagrade za najuspešnije! Izvor: Kurir televizija