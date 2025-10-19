Slušaj vest

Vozač Red Bula Maks Verstapen startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država, pošto je večeras bio najbrži u kvalifikacijama.Aktuelni svetski šampion je u kvalifikacijama na stazi u Ostinu ostvario rezultat od 1:32,510 minuta.

Drugo mesto zauzeo je Lando Noris iz Meklarena sa 0,291 sekundi zaostatka, dok je treći bio vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,297 sekundi zaostatka.

Četvrti je bio vozač Mercedesa Džordž Rasel, peto mesto je zauzeo vozač Ferarija Luis Hamilton, dok je šesti bio vozač Meklarena Oskar Pjastri.

Sedmo mesto je zauzeo drugi vozač mercedesa Kimi Antoneli, osmi je bio Oliver Berman iz ekipe Has, dok je deveto mesto pripalo vozaču Vilijamsa Karlosu Saincu.

Kvalifikacije je na 10. mestu završio vozač Aston Martina Fernando Alonso.

U generalnom plasmanu vodi Pjastri sa 336 bodova, drugi je Noris sa 314 bodova, a treći Verstapen ima 281 bod.

Trka za Veliku nagradu SAD na programu je u nedelju od 21.00.

Kurir sport / Beta

