Veslači Srbije Martin MačkovićNikolaj Pimenov osvojili su zlatnu medalju u disciplini dubl skul na prestižnoj međunarodnoj regati „Memorial Paolo d’Aloja“, održanoj u italijanskom mestu Piediluco. 

Ovo takmičenje, jedno od najstarijih i najuglednijih u Evropi, tradicionalno okuplja najbolje posade sveta.

Ovaj trijumf ima poseban značaj jer su Mačković i Pimenov i prošle godine slavili na istoj regati, i time najavili da ih očekuje dobra sezona. Pobedom u Italiji, potvrdili su kontinuitet uspeha i nastavili niz izuzetnih rezultata na međunarodnoj sceni, nakon što su ove godine osvojili i srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, kao i zlato na Svetskom kupu u Lucernu.

Martin Mackovic i Nikolaj Pimenov1.jpg
Foto: Privatna arhiva

U finalu discipline dubl skul, naši veslači bili su bolji od tima Italije, Andree Panizza i Giacoma Gentili koji su ove godine u četverac skulu postali Svetski šampioni! 

Do izuzetnih rezultata, naši veslači došli su pod stručnim vođstvom trenera Nikole Stojića - legendarnog srpskog veslača koji je i sam osvajao zlato na regati Memorial Paolo d’Aloja 2000. godine, zajedno sa Đorđem Višackim.

