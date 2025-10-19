Slušaj vest

Poredak vozača i konstruktora posle večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država:

Vozači: 1. Oskar Pjastri (Australija) 346 2. Lando Noris (Velika Britanija) 332 3. Maks Verstapen (Holandija) 306 4. Džordž Rasel (Velika Britanija) 252 5. Šarl Lekler (Monako) 192 6. Luis Hamilton (Velika Britanija) 142 7. Andrea Kimi Antoneli (Italija) 89 8. Aleksander Albon (Tajland) 73 9. Niko Hulkenberg (Nemačka) 41 10. Isak Hadžar (Francuska) 39 11. Karlos Sainc (Španija) 38 12. Fernando Alonso (Španija) 37 13. Lens Strol (Kanada) 32 14. Lijam Loson (Novi Zeland) 30 15. Esteban Okon (Francuska) 28 16. Juki Cunoda (Japan) 28 17. Pjer Gasli (Francuska) 20 18. Oliver Berman (Velika Britanija) 20 19. Gabrijel Bortoleto (Brazil) 18 20. Franko Kolapinto (Argentina) 0

Konstruktori: 1. Meklaren 678 - šampion 2. Mercedes 341 3. Ferari 334 4. Red Bul 331 5. Vilijams 111 6. Rejsing Buls 72 7. Aston Martin 69 8. Zauber 59 9. Has 48 10. Alpin 20

