Slušaj vest

Srpska kik-bokserka Nevena Stefanović osvojila je titulu profesionalne prvakinje sveta u disciplini lou-kik u kategoriji do 68 kilograma pošto je u spektakularnoj borbi za šampionski pojas pobedila Grkinju Sofiju Kinu jednoglasnom odlukom sudija. Meč je upriličen u sklopu prestižne kik-boks revije „Trofej Beograda“, koja je već po tradiciji održana u dvorani „Pinki“ u organizaciji Kik-boks saveza Beograda.

1/22 Vidi galeriju Kik-boks Foto: Kik-boks savez Srbije

Takmičarka Kik-boks kluba Batajnica odradila je izvanredan meč i tako se revanširala Grkinji za prošlogodišnji poraz u finalu Evropskog prvenstva. Uspešan je bio i Veljko Mićović koji je u disciplini ful-kontakt u duelu sa Šandorom Bardošijem iz Mađarske odbranio titulu prvaka Evrope u kategoriji do 78 kilograma. Mićović je u dominirao u meču koji je bio predviđen da traje 10 rundi po dva minuta, a slavio je nokautom u šestoj rundi.

Kik-boks Foto: Kik-boks savez Beograda

Profesionalni prvak Srbije u disciplini K1 u kategoriji do 75 kilograma postao je Nikola Lončar koji je jednoglasnom odlukom sudija bio bolji od Marka Pavlovića.

Treba istaći da je osim profi mečeva na turniru „Trofej Beograda“ u amaterskoj konkurenciji učestvovala čak 320 kik-boksera iz sedam zemalja.