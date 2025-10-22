Slušaj vest

Skijaški savez Italije saopštio je da je Marta Basino pala na ravnom delu staze u Val Senalesu u severnoj Italiji i da će biti podvrgnuta operaciji.

Ona se pripremala za prvu trku u novoj sezoni Svetskog kupa, za veleslalom koji je na programu u subotu u Zeldenu.

Basino će propustiti početak sezone, a možda i Igre u Milanu i Kortini, koje počinju 6. februara.

Njena sunarodnica Federika Brinjone je takođe povređena i ne zna da li će moći ponovo sa skija, nakon što je slomila više kostiju leve noge i pokidala je prednje ukrštene ligamente kolena u padu u veleslalomu, u aprilu u šampionatu Italije.

Basino ima sedam pobeda u Sveskom kupu, šest u veleslalomu i jednu u spustu. Osvojila je zlato u Meribelu na Svetskom prvenstvu 2023. godine u superveleslalomu i zlato u paralelnom veleslalomu 2021 u Kortini.

(Beta)